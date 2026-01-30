С чем носить шлепанцы Gucci: модные женские образы с платьями, шортами, джинсами

Модный дом Gucci переосмыслил классическое понятие роскоши — и предлагает вещи премиального уровня для создания повседневных образов. Брендовые шлепанцы из натуральных материалов носят с джинсами, шортами, юбками, платьями. Лаконичные модели на низком каблуке сочетают с одеждой сдержанных фасонов и расцветок, а сабо на массивной платформе вписывают в неформальные аутфиты. В статье разбираемся, с чем носить шлепки Gucci в новом сезоне.

Кожаные шлепанцы и брюки

Стильные сланцы с открытой пяткой давно переросли категорию пляжной обуви. Аккуратные модели из натуральной кожи все чаще используют в летних офисных аутфитах. Деловой шик — это сочетание прямых классических брюк, белой футболки, темно-синего приталенного пиджака, контрастного нашейного платка и очков в тонкой оправе. В ансамбль идеально впишутся черные шлепки для женщин Gucci из тисненой кожи, декорированные серебристой фурнитурой.

Открытая обувь и платье

Вечернее мероприятие — не повод отказаться от удобных шлепок. Создать гармоничный образ с гламурным платьем поможет открытая модель на небольшом каблуке с лаконичным декором:

золотистыми пряжками;

стразами;

серебристой фурнитурой.

Дополнить вечерний наряд можно элегантными украшениями и маленьким клатчем.

Шлепки и шорты

Классический тандем уместен не только на пляже. Для прогулок по городу выбирают широкие льняные шорты чуть выше колен, хлопковую рубашку с коротким рукавом и текстильные шлепки Гуччи. В кино можно отправиться в джинсовых кюлотах, белой футболке и кожаных сланцах с фирменной пряжкой horsebit, в которой любители верховой езды легко узнают удила. Завершить образ помогут модная бейсболка и сумка кросс-боди.

Джинсовый стиль

Один из самых популярных союзов — джинсы и шлепанцы. Независимо от того, выберете вы скинни, бойфренды или палаццо, в сочетании с открытой обувью на плоской подошве образ будет удачным. В офис можно собрать лук из синих прямых джинсов, белой рубашки, текстильных сабо Гуччи и укороченного жакета. Стильный аутфит для летнего променада по городу: широкие момы, топ на бретелях, шляпа-федора из рафии и максимально открытые шлепки.

Как выбрать шлепанцы

Для повседневных аутфитов выбирают модели из натуральной кожи или качественного текстиля, которые не будут натирать кожу. Обычно сланцы покупают «размер в размер», чтобы пятка и пальцы не выступали за края подошвы, но болтаться на ноге обувь тоже не должна. Сама подошва должна быть гибкой, но не слишком мягкой, чтобы обеспечивать амортизацию во время ходьбы.

А чтобы точно не прогадать с выбором, читай, как определить свой размер обуви.

