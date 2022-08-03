Здоровье и красота

Провести операцию благодаря технологиям космической эры. Как в Бразилии разъединили сиамских близнецов со слитым мозгом

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 августа 2022, 10:00
Сіамських близнюків роз’єднали за допомогою віртуальної реальності
Фото: Pexels

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