Провести операцию благодаря технологиям космической эры. Как в Бразилии разъединили сиамских близнецов со слитым мозгом

Технологии постоянно развиваются, а с ними и медицина. Сейчас врачи совершают сверхсложные операции, которые просто не укладываются в голове. Отдельным вызовом для хирургов являются сиамские близнецы, особенно краниопаги — близнецы со слитым мозгом. Усилия, прилагаемые для того, чтобы их разъединить, сравнимы со сверхсложной миссией в космосе.

Одну из таких операций провели в Рио-де-Жанейро благодаря лондонским врачам из больницы Грейт-Ормонд-стрит.

Трехлетних сиамских близнецов Бернардо и Артура Лима прооперировали благодаря современным технологиям виртуальной реальности.

Сиамские близнецы — двойняшки, которые имеют сросшиеся части тела.

Как провели операцию с помощью виртуальной реальности

Медицинские работники несколько месяцев проводили испытания на виртуальных проекциях близнецов. Проекции были созданы на основе КТ и МРТ ребят.

Проводивший операцию хирург Нур уль Овасе Джилани назвал это технологиями космической эры.

Организация Gemini Untwined сообщила, что это был один из самых сложных случаев разъединения сиамских близнецов. Хирурги из разных стран вместе оперировали в комнате виртуальной реальности с помощью специального оборудования. Близнецам провели семь операций, последняя длилась более 27 часов. Чтобы провести эту операцию, были привлечены около 100 медицинских работников.

Это просто удивительно. Это действительно прекрасно — видеть анатомию и делать операцию, прежде чем подвергать детей риску, — говорит Джилани о виртуальном аспекте операции.

В течение 27 часов хирург сделал всего четыре перерыва по 15 мин, чтобы попить воды и перекусить.

Мужчина был очень уставшим, но обрадовался, когда увидел счастливую семью.

Состояние сиамских близнецов после операции

Как и у всех сиамских близнецов после разъединения, у мальчиков зашкаливало артериальное давление. Однако их состояние стабилизировалось, когда они взялись за руки четыре дня спустя.

Теперь братьев ждет шесть месяцев реабилитации. Мальчикам почти по четыре года, они были самыми старшими разъединенными сиамскими близнецами со слитым мозгом.

По данным благотворительной организации, сиамские близнецы рождаются лишь раз в 60 000 родов, и только 5% из них являются краниопагами.

Сейчас врачи по всему миру доказывают, что они действительно верны клятве Гиппократа и готовы совершить чудо, чтобы спасти жизнь. Ранее мы рассказывали, как хирург в Киеве провел сверхсложную операцию на сердце.

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