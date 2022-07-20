Достали осколок снаряда из сердца! Украинские кардиохирурги провели сверхсложную операцию, не останавливая орган

Украинские врачи не менее смелые и умелые, чем наши бойцы на передовой. Сегодня в Институте сердца кардиохирурги провели сверхслолжную операцию и достали металлический осколок из сердца украинского военного.

После ранения бойца срочно доставили вертолетом с линии фронта в Киев, где ему сразу оказали медицинскую помощь. Во время операции врачу удалось извлечь из правого желудочка сердца железный осколок.

Операцию провели на открытом сердце, не останавливая его. Мы очень надеялись, что он застрял в перикарде, но нет — прошел в правый желудочек.

— Рассекли сердце, достали, зашили. Все прошло без кровопотери, — сказал кардиохирург Борис Тодуров.

Как прошла сверхсложная операция — смотри в видео.

Украинцев не пугают трудности, но ни одно из преступлений России не останется безнаказанным. Рано или поздно будет суд, на котором справедливость восторжествует.

В настоящее время украинские медики стали одними из героев ХХІ века. Они спасают людей как на поле боя, так и в операционных.

Чтобы этот процесс был более эффективным, больницы Днепропетровской области получили современное оборудование: рентген-аппараты и наркозную станцию. Деньги выделили благотворительные фонды. Читай подробнее об этом.

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