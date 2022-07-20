Дістали уламок снаряда з серця! Українські кардіохірурги провели надскладну операцію, не зупиняючи орган

Українські лікарі не менш сміливі та вправні, ніж наші бійці на передовій. Сьогодні в Інституті серця кардіохірурги провели надзвичайно складну операцію та дістали металевий уламок із серця українського військового.

Після поранення військового терміново доправили гелікоптером з лінії фронту до Києва, де йому одразу надали медичну допомогу. Під час операції лікарю вдалось дістати із правого шлуночка серця залізний уламок.

Операцію зробили на відкритому серці, не зупиняючи його. Ми дуже сподівалися, що він застряг у перикарді, але ні — пройшов у правий шлуночок.

— Розсікли серце, дістали, зашили. Все пройшло без крововтрати, — розповів кардіохірург Борис Тодуров.

Як проходила унікальна надскладна операція на серці — дивись у відео.

Українців не лякають труднощі, але жоден зі злочинів Росії не залишиться безкарним. Зрештою, злочинець опиниться перед судом, на якому справедливість переможе.

Нині українські медики стали одними з героїв сучасності. Вони рятують людей як на полі бою, так і в операційних.

А щоб цей процес був ефективнішим, лікарні Дніпропетровщини отримали сучасне обладнання: рентген-апарати та наркозну станцію. Гроші виділили благодійні фонди. Читай детальніше про це.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!