Люди

Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Липня 2022, 23:30

Більше відео
0:03:43
Українки доводять свою силу в усьому світі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога
0:04:05
евакуація
Джеймс Бонд по-українськи: історія команди, що евакуювала людей з Бучі та Ірпеня
0:11:35
ПриватБанк
Професійно тримають свій фронт — як банківські працівники стали героями під час війни
0:04:45
Сінезій саксофоніст
Грав українських пісень на саксофоні прямо на окупаційному блокпості! Як 13-річний Сінезій підіймав бойовий дух під час евакуації
Дивитись більше

Останні відео
0:04:40
Порятунок маленьких харків'ян

Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом
0:03:39
Хто такий колаборант
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?
0:03:43
Українки доводять свою силу в усьому світі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Борщ
Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
Більше відео
Хто такий колаборант
Читати далі
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь