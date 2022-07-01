Люди

Пережить такое невозможно! Спасение маленьких харьковчан после вражеских обстрелов называют чудом

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 01 июля 2022, 23:30

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