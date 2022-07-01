Пережить такое невозможно! Спасение маленьких харьковчан после вражеских обстрелов называют чудом

Трое детей, раненых при обстреле одного из спальных районов Харькова 27 июня, до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней тяжести.

Самый тяжелый из пострадавших мальчик несколько дней был на искусственной вентиляции легких. Сейчас ребенок в медикаментозном сне. Других прооперировали, врачи говорят, что угрозы их жизни уже нет.

Спасение маленьких харьковчан

Он забежал в квартиру, уже в крови весь был, с криками: “Помогите, спасите, я умираю!” — рассказывает мать мальчика Ирина Бондаренко.

Семья 12-летнего Глеба более двух месяцев жила в подземке. Мальчик там был волонтером — разгружал гуманитарку, приносил воду. В апреле они вернулись домой — в недавно якобы тихий район Харькова.

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Но 27 июня район подвергся массированному обстрелу кассетными боеприпасами со Смерчей. Погибли девять человек, еще 29 получили ранения. Среди пострадавших — пятеро детей.

Глебу сделали сверхсложную операцию на сердце.

Заместитель гендиректора по хирургической помощи больницы Евгений Стрелец говорит:

Благодаря английским коллегам, проводившим трехдневный цикл, курс лекций, провели занятия на муляжах-манекенах, и вот, видите, воплотили в жизнь, не хотелось бы, конечно, но пришлось через неделю буквально.

Осколок от кассетных боеприпасов прошил руку Глебу, пробил легкие и остановился в сердце.

Осколок остался, его не достали. Сегодня должна быть консультация с кардиохирургом и должны сделать УЗИ сердца. Какой результат будет, неизвестно.

Мальчик рассказал о ранении:

Я слышу свист, смотрю вверх — показалось, будто птица, и мы подбегаем к какому-то подъезду. Я думал, что мой друг откроет дверь и мы забежим, и нам ничего не будет. Но у него не было ключей, и мы не смогли.

Девятилетний Гриша — из того же района. Его состояние тяжелое. Позади две операции. Его старший 11-летний брат получил более легкие ранения. Российские Смерчи попали прямо в детскую площадку.

Когда я собиралась выходить и услышала взрывы, я уже поняла, что кто-то будет ранен. Я выбежала и увидела, что мой ребенок лежит на земле, — рассказывает мать раненых детей Наталья Теницкая.

Только через эту детскую больницу Харькова с февраля прошло более сорока раненых детей. 12-летнего Стаса привезли из-под Изюма две недели назад. Он до сих пор в реанимации. У ребенка нет части черепа.

Сильная травма. Шансов нам никаких не давали. Вы знаете, что это мозг. Выдавленные кости, видно мозг. Ему мыли мозг, — говорит мать раненого мальчика Лидия Лях.

Самое тяжелое, говорит женщина, что в село Грушуваха под Изюм они сбежали из Краматорска только в апреле. У ребенка уже была психологическая травма — в 2014 году во время обстрела, поэтому Стас не смог пойти вовремя в школу.

Ребенок у меня перестал разговаривать. Мы целый год ходили к частному логопеду. Он нас вытащил. Стас начал разговаривать, писать буквы, читать. В восемь лет пошел в школу.

Теперь, находясь в реанимации в Харькове, имея сложную травму головы, Стас каждый вечер, когда из Белгорода на город летят по несколько ракет, снова вздрагивает на больничной койке.

Когда ничего, а когда аж вздрагивает. Говорю: “Сынок, спи, все нормально”. Он очень боится.

Как только детей можно будет транспортировать, всех — и Стаса, и Гришу, и Глеба заберут санэвакуацией во Львов, а дальше — на лечение за границу.

Мамы ребят, прощаясь, просят передать харьковчанам: тихих районов в городе нет. С детьми, уверены, в Харькове оставаться опасно.

Ранее мы рассказывали, как девятилетний волонтер из Харькова работает каждый день.

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