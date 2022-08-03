Провести операцію завдяки технологіям космічної ери. Як у Бразилії роз’єднали сіамських близнюків зі злитим мозком

Технології постійно розвиваються, з ними й медицина. Зараз лікарі здійснюють надскладні операції, що просто не вкладаються у голові. Окремим викликом для хірургів є сіамські близнюки, особливо краніопаги — близнюки зі злитим мозком. Зусилля, які докладаються, щоб їх роз’єднати, можна порівняти з надскладною місією у космосі.

Одну з таких операцій провели у Ріо-де-Жанейро завдяки лондонським лікарям із лікарні Грейт-Ормонд-стріт.

Трирічних сіамських близнюків Бернардо та Артура Ліма прооперували завдяки сучасним технологіям віртуальної реальності.

Сіамські близнюки — це двійнята, які мають зрощені частини тіла.

Як провели операцію за допомогою віртуальної реальності

Медичні працівники кілька місяців поспіль проводили випробування на віртуальних проекціях близнюків. Проекції були створені на основі КТ та МРТ хлопців.

Хірург Нур уль Овасе Джілані, який оперував, назвав це технологіями космічної ери.

Організації Gemini Untwined повідомила, що це був один із найскладніших випадків роз’єднання сіамських близнюків. Хірурги з різних оперували разом у кімнаті віртуальної реальності за допомогою спеціального обладнання. Близнюкам провели сім операцій, остання тривала понад 27 годин. До неї залучили близько 100 медичних працівників.

Це просто дивовижно. Це справді чудово — бачити анатомію та робити операцію, перш ніж наражати дітей на ризик, — каже Джілані про віртуальний аспект операції.

За 27 годин хірург зробив лише чотири перерви по 15 хв, щоб випити води та перекусити.

Чоловік був виснажений, але зрадів, коли побачив щасливу родину.

Стан сіамських близнюків після операції

Як і в усіх сіамських близнюків після роз’єднання, у хлопчиків зашкалював артеріальний тиск. Проте їхній стан стабілізувався, коли вони взялися за руки через чотири дні.

Тепер на братів чекає шість місяців реабілітації. Хлопчикам майже по чотири роки, вони були найстаршими роз’єднаними сіамськими близнюками зі злитим мозком.

За даними благодійної організації, сіамські близнюки народжуються лише раз на 60 000 пологів, і лише 5% з них є краніопагами.

Зараз лікарі по всьому світу доводять, що вони дійсно віддані клятві Гіппократа й ладні зробити диво, щоб врятувати життя. Раніше ми розповідали, як хірург у Києві провів надскладну операцію на серці.

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