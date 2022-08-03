Здоров'я та краса

Провести операцію завдяки технологіям космічної ери. Як у Бразилії роз’єднали сіамських близнюків зі злитим мозком

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Серпня 2022, 10:00
Сіамських близнюків роз’єднали за допомогою віртуальної реальності
Фото: Pexels

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