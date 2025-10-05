Белок не всему голова? Стоит ли увлекаться протеиновыми добавками

Сейчас белок добавляют в батончики, коктейли, порошки и даже чай с кофе. Употребление белковых добавок стало настоящим трендом. Протеин в топах продаж для всех желающих иметь красивое рельефное тело.

Белок действительно нужен организму для восстановления и наращивания мышц. Он также дает ощущение сытости и помогает бороться с лишним весом.

Но нормальная ли белковая одержимость, которая заполонила соцсети? И как это влияет на потребление клетчатки, еще одного важнейшего микроэлемента? BBC перечислили пользу белка, напомнили, для чего он действительно нужен и какие мифы с ним связаны.

Что такое белок и для чего он нужен

Главная роль белка — быть строительным материалом, отмечает преподавательница нутрициологии в университете Южного Уэльса Эмма Беккет. После употребления продуктов с этим элементом ферменты расщепляют его на аминокислоты.

Далее организм использует эти “кирпичики”, чтобы создать нужные ему белки: для восстановления тканей, синтеза гемоглобина и т.д.

В теле человека более 20 тысяч различных белков, которые транспортируют кислород, двигают мышцы, ускоряют химические реакции и даже формируют кератин, необходимый для волос и кожи.

Если же белка не хватает, то тело поедает собственные мышцы. Основными источниками микроэлемента являются следующие продукты:

нежирное мясо;

яйца;

молочные продукты;

бобовые;

горох;

орехи.

Женщинам нужно примерно 45 г белка в сутки, а мужчинам — 55 г. Но чрезмерное потребление может привести к плохим последствиям. В частности, в погоне за белком некоторые забывают о важности клетчатки.

Почему нам нужна клетчатка

Это вещество прочищает кишечник и помогает ему работать. Кишечные бактерии перерабатывают клетчатку, в результате чего образуются вещества, снижающие воспаление во всем организме.

Диеты с высоким содержанием клетчатки уменьшают риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Но люди потребляют ее меньше, чем нужно. Взрослому нужно около 30 г клетчатки в день.

Какая причина популярности белка

Нутрициологи напоминают, что питание должно быть сбалансированным, то есть все микроэлементы должны присутствовать на тарелке. Но белок дает быстрый и видимый результат.

Белок помогает мужчинам нарастить мышцы. А здоровое сердце и кишечник никто не увидит, поэтому для многих выбор очевиден.

Женщинам тоже нужен белок. С возрастом мышцы слабеют, но после менопаузы этот процесс резко ускоряется из-за падения эстрогена.

Так что белок действительно полезен, но если потреблять его в меру. Исследование университета Суррея, проведенное в 2019 году, показало, что избыток белка почти не дает дополнительных преимуществ.

Однако маркетологи охотятся за потенциальными покупателями, привлекая их перспективой “здорового” питания. В 2021 году рынок протеиновых порошков оценивался в 4,4 миллиарда долларов, а к 2030 году может вырасти почти в пять раз.

Соцсетями несутся тренды по типу protein maxing, побуждающие увеличить потребление добавок.

Может ли быть слишком много белка

Журналист Пол Кита три недели питался продуктами с повышенным содержанием белка — кашей, макаронами, йогуртами и даже “белковой водой”.

Некоторые продукты были настолько сладкими, что их было тяжело есть. Все потому, что иногда производители добавляют сахар, чтобы замаскировать горечь аминокислот.

Затем он стал больше тренироваться, чтобы использовать весь употребленный им белок. В результате вес почти не изменился, но объем мышц немного вырос.

— Вероятно, это произошло потому, что я потреблял больше белка и активнее занимался силовыми упражнениями. Научно это подтверждено. Но почти все время эксперимента я был несчастен.

Эксперты напоминают, что важен и источник белка. Например, рыба, яйца и бобовые приносят организму другие полезные вещества. А вот переделанные протеиновые батончики и порошки не имеют такого эффекта.

Организму требуется баланс: и белки, и клетчатка, и другие вещества. Другие варианты ошибочны и могут спровоцировать последствия для здоровья.

