Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах

Свадьба — один из самых трепетных моментов в жизни человека, независимо от пола. Торжество требует тщательной подготовки, а для многих невест местом для вдохновения становится Pinterest.

Платформа выпустила очередной отчет о свадебных трендах, которые получили наибольшую популярность за прошлый год и чаще всего сохранялись пользователями.

Интересно посмотреть, что там? Предлагаем обзор нескольких необычных идей, которые заполонили свадебные тренды в 2024 и, вероятно, не потеряют актуальности в сезоне этого года. В частности, коричневый цвет, винтажные платья и кружевные ногти.

Свадебные тренды в Pinterest

Платформа подготовила новый отчет Свадебных трендов и вынесла вердикт: поколение Z продолжает менять свадебный ландшафт и теперь минимализм отходит на второй план, уступая место красочной современной эстетике и персональным штрихам.

О главных свадебных трендах по версии Pinterest — читай дальше.

Коричневый цвет на свадьбе

Коричневый цвет был трендом 2024 и не покинул нас в 2025. Он также не обошел свадебную тематику, аккуратно добавив персональные штрихи на церемонии и праздновании.

— Сначала он был определяющим цветом в моде, но в 2025 году коричневый цвет готовится заполонить свадебные тренды. От цветочных украшений и образов для свадебной вечеринки до декора и одежды дружков, — говорится в отчете.

Пара выбирает насыщенные шоколадные тона, привлекательные палитры мокко и землистые оттенки, чтобы создать уютную, но элегантную атмосферу, вызывающую тепло и стиль.

В частности, популярными были запросы:

шоколадно-коричневая свадьба;

коричневые приглашения;

коричневая свадебная вечеринка;

свадебная тема мокко;

коричневый костюм жениха и т.д.

Свадебная церемония — взгляд поколения Z

Все больше встречались поисковые запросы типа “свадебная церемония в здании”. Таким образом, молодожены делают праздник более интимным и приватным.

Они ищут возможность сфотографироваться в красивом здании городского совета или суда, бегая по лестнице и ловя камерой искренние эмоции.

Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 4 Фотографии

Pinterest

Гламур, вдохновленный естественностью

Тренды свадебного макияжа 2025 свидетельствуют о все большем стремлении к натуральности и изысканной простоте. Макияж должен подчеркнуть природную красоту и черты лица.

Наиболее популярными были поисковые запросы:

вечерний образ без макияжа;

натуральный блестящий свадебный макияж;

макияж жениха.

Эстетику дополняют прически с цветочными элементами и природные текстуры.

Еще одна новинка — смелый нейл-арт, придающий нотку вычурности и романтики любому свадебному образу. Невесты предпочитают кружево на ногтях.

Винтаж и свадьба

Новый тренд, действительно может удивить тех, кто давно отпраздновал свою свадьбу — винтажные образы.

В частности, платья в стиле 1990-х в США и кольца из эпохи Возрождения.

Молодежь все чаще ищет винтажные платья, изысканные вуали, яркие костюмы. Лучшие дизайнеры вдохновляют невест кутюрными творениями, а поколение Z возродило интерес к винтажным вещам Vera Wang.

Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 12 Фотографий

Pinterest

Среди мужских смокингов наблюдается тренд на бордовые, лесно-зеленые и гендерно-нейтральные силуэты.

— Поколение Z возвращает винтажные силуэты колец и цветные камни. Сочетание различных металлов, нетрадиционные формы, яркие цвета, драгоценные и уникальные камни — все это часть личной эстетики, — добавляют в отчете.

Кроме этого, молодожены все чаще стремятся снять свою свадьбу на… старые видео- и фотокамеры!

Да-да, последний смартфон или профессиональная камера уже не в моде, человечество стремится ностальгировать (все мы иногда это делаем).

Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 5 Фотографий

Pinterest

Уникальные цветы

Центральное место занимают сюрреалистические цветы — калы, георгины, антуриумы.

Зрительно потрясающие цветочные композиции являются трендом свадебных вечеринок. К примеру, подвесные композиции из цветов.

Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 6 Фотографий

Pinterest

Раньше мы собирали модные тренды платьев для гостей свадьбы — можешь прочитать по ссылке.

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