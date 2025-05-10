Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах

Свадьба — один из самых трепетных моментов в жизни человека, независимо от пола. Торжество требует тщательной подготовки, а для многих невест местом для вдохновения становится Pinterest. Платформа выпустила очередной отчет о свадебных трендах, которые получили наибольшую популярность за прошлый год и чаще всего сохранялись пользователями. Интересно посмотреть, что там? Предлагаем обзор нескольких необычных идей, которые заполонили свадебные тренды в 2024 и, вероятно, не потеряют актуальности в сезоне этого года. В частности, коричневый цвет, винтажные платья и кружевные ногти. Свадебные тренды в Pinterest Платформа подготовила новый отчет Свадебных трендов и вынесла вердикт: поколение Z продолжает менять свадебный ландшафт и теперь минимализм отходит на второй план, уступая место красочной современной эстетике и персональным штрихам. О главных свадебных трендах по версии Pinterest — читай дальше. Коричневый цвет на свадьбе Коричневый цвет был трендом 2024 и не покинул нас в 2025. Он также не обошел свадебную тематику, аккуратно добавив персональные штрихи на церемонии и праздновании.— Сначала он был определяющим цветом в моде, но в 2025 году коричневый цвет готовится заполонить свадебные тренды. От цветочных украшений и образов для свадебной вечеринки до декора и одежды дружков, — говорится в отчете. Пара выбирает насыщенные шоколадные тона, привлекательные палитры мокко и землистые оттенки, чтобы создать уютную, но элегантную атмосферу, вызывающую тепло и стиль. В частности, популярными были запросы: шоколадно-коричневая свадьба; коричневые приглашения; коричневая свадебная вечеринка; свадебная тема мокко; коричневый костюм жениха и т.д. Свадебная церемония — взгляд поколения Z Все больше встречались поисковые запросы типа “свадебная церемония в здании”. Таким образом, молодожены делают праздник более интимным и приватным. Они ищут возможность сфотографироваться в красивом здании городского совета или суда, бегая по лестнице и ловя камерой искренние эмоции. Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 4 Фотографии Pinterest Гламур, вдохновленный естественностью Тренды свадебного макияжа 2025 свидетельствуют о все большем стремлении к натуральности и изысканной простоте. Макияж должен подчеркнуть природную красоту и черты лица. Наиболее популярными были поисковые запросы: вечерний образ без макияжа; натуральный блестящий свадебный макияж; макияж жениха. Эстетику дополняют прически с цветочными элементами и природные текстуры. Еще одна новинка — смелый нейл-арт, придающий нотку вычурности и романтики любому свадебному образу. Невесты предпочитают кружево на ногтях. Читать по теме Без шести нулей: как организовать свадьбу и на чем можно сэкономить Что нужно учесть при подготовке к свадьбе, чтобы праздник прошел по плану: читай в материале. Винтаж и свадьба Новый тренд, действительно может удивить тех, кто давно отпраздновал свою свадьбу — винтажные образы. В частности, платья в стиле 1990-х в США и кольца из эпохи Возрождения. Молодежь все чаще ищет винтажные платья, изысканные вуали, яркие костюмы. Лучшие дизайнеры вдохновляют невест кутюрными творениями, а поколение Z возродило интерес к винтажным вещам Vera Wang. Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 12 Фотографий Pinterest Среди мужских смокингов наблюдается тренд на бордовые, лесно-зеленые и гендерно-нейтральные силуэты. — Поколение Z возвращает винтажные силуэты колец и цветные камни. Сочетание различных металлов, нетрадиционные формы, яркие цвета, драгоценные и уникальные камни — все это часть личной эстетики, — добавляют в отчете. Кроме этого, молодожены все чаще стремятся снять свою свадьбу на… старые видео- и фотокамеры! Да-да, последний смартфон или профессиональная камера уже не в моде, человечество стремится ностальгировать (все мы иногда это делаем). Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 5 Фотографий Pinterest Уникальные цветы Центральное место занимают сюрреалистические цветы — калы, георгины, антуриумы. Зрительно потрясающие цветочные композиции являются трендом свадебных вечеринок. К примеру, подвесные композиции из цветов. Платья из 90-х, камерность и коричневые тона — Pinterest о свадебных трендах / 6 Фотографий Pinterest Раньше мы собирали модные тренды платьев для гостей свадьбы — можешь прочитать по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: свадьба Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter