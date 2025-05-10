Сукні з 90-их, камерність та коричневі тони — Pinterest про весільні тренди 2025

Весілля — один із найбільш трепетних моментів у житті людини, незалежно від статі. Урочистість вимагає ретельної підготовки, а для багатьох наречених місцем для натхнення стає Pinterest.

Платформа випустила черговий звіт про Весільні тренди, які здобули найбільшу популярність за минулий рік і найчастіше зберігалися користувачами.

Цікаво поглянути, що там? Пропонуємо огляд кількох незвичних ідей, які заполонили весільні тренди у 2024 і, ймовірно, не втратять актуальності у сезоні цього року. Зокрема, коричневий колір, вінтажні сукні та мереживні нігті.

Весільні тренди у Pinterest

Платформа підготувала новий звіт весільних трендів й винесла вердикт: покоління Z продовжує змінювати весільний ландшафт й тепер мінімалізм відходить на другий план, поступаючись місцем барвистій сучасній естетиці та персональним штрихам.

Про головні весільні тренди за версією Pinterest — читай далі.

Коричневий колір на весіллі

Коричневий колір був трендом 2024 та не покинув нас у 2025. Він також не оминув весільної тематики, акуратно додавши персональних штрихів на церемонії та святкування.

— Спочатку він був визначальним кольором у моді, але у 2025 році коричневий колір готується заполонити тренди весілля. Від квіткових прикрас та образів для весільної вечірки до декору та одягу дружків, — йдеться у звіті.

Пари обирають насичені шоколадні тони, привабливі палітри мокко та землисті відтінки, щоб створити затишну, але елегантну атмосферу, що викликає тепло та стиль.

Зокрема, популярними були запити:

шоколадно-коричневе весілля;

коричневі запрошення;

коричнева весільна вечірка;

весільна тема мокко;

коричневий костюм нареченого тощо.

Весільна церемонія — погляд покоління Z

Все більше зустрічалися пошукові запити штибу “весільна церемонія в будівлі”. Отож, молодята роблять свято більш інтимним та приватним.

Вони шукають можливість сфотографуватися у красивій будівлі міської ради чи суду, бігаючи сходами та ловлячи камерою щирі емоції.

Сукні з 90-их, камерність та коричневі тони — Pinterest про весільні тренди 2025 / 4 Фотографії

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Гламур, натхнений природністю

Тренди весільного макіяжу 2025 свідчать про все більше прагнення до натуральності та вишуканої простоти. Макіяж має підкреслити природну красу та риси обличчя. Найбільш популярними були пошукові запити: вечірній образ без макіяжу;

натуральний блискучий весільний макіяж;

макіяж нареченого. Естетику доповнюють зачіски з квітковими елементами та природні текстури. Ще одна новинка — сміливий нейл-арт, який додає нотку химерності та романтики будь-якому весільному образу. Наречені віддають перевагу мереживу на нігтях.

Вінтаж та весілля

Новий тренд, який справді може здивувати тих, хто давно відсвяткував своє весілля — вінтажні образи.

Зокрема, сукні у стилі 1990-их в США та обручки з епохи Відродження.

Молодь все частіше шукає вінтажні сукні, вишукані вуалі, яскраві костюми. Найкращі дизайнери надихають наречених кутюрними творіннями, а покоління Z відродило цікавість до вінтажних речей Vera Wang. Сукні з 90-их, камерність та коричневі тони — Pinterest про весільні тренди 2025 / 12 Фотографій Pinterest Серед чоловічих смокінгів спостерігається тренд на бордові, лісово-зелені та гендерно-нейтральні силуети.

— Покоління Z повертає вінтажні силуети каблучок та кольорове каміння. Поєднання різних металів, нетрадиційні форми, яскраві кольори, дорогоцінні та унікальні камені — все це є частиною особистої естетики, — додають у звіті.

Окрім цього, молодята все частіше прагнуть зафільмувати свої весілля на… старі відео- та фотокамери!

Так-так, останній смартфон чи професійна камера вже не в моді, людство прагне ностальгувати (всі ми інколи це робимо).

Сукні з 90-их, камерність та коричневі тони — Pinterest про весільні тренди 2025 / 5 Фотографій

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Унікальні квіти

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