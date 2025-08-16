Тренды осени 2025 Фото Instagram Осень уже близко, а это значит, что пора смотреть на новые тренды и искать среди быстротечных те, которые идеально подойдут именно тебе.Вікна-новини собрали три модных “новинки”, которые снова возвращаются в ежедневный стиль. Интересные тренды осени 2025 года, ищи дальше в материале. Тренды осени-2025 Капри Это едва ли не самое громкое возвращение! Ведь вспомни: впервые они стали массовыми в 1940-х годах, а большое модное переосмысление произошло в начале 2000-х. Теперь капри снова на пике популярности! Укороченные брюки хорошо сочетаются с укороченным тренчем и туфлями на небольшом или высоком каблуке. Можешь также надевать мюли, которые до сих пор остаются трендовыми. Гетры Это тёплый бонус на прохладную погоду, который станет модной новинкой сезона. Хорошо смотрятся — гетры в рубчик, темные, белые и однотонные. Их носить можно под юбки, шорты, высокие сапоги. Если ищешь вдохновение для образов — смотри в Pinterest эстетику preppy и soft grunge. Красный лак и капри: самые горячие осенние тренды 2025 / 3 Фотографии Читать по теме Как перешить одежду, с чего начать и стоит ли идти в ателье — разговор с дизайнером Баска из джинсов и топ из платка: мы расспросили блогера и дизайнера Алину Гниденко, как дать вторую жизнь старой одежде. Красные лакированные туфли Этот акцент придаст уверенности твоему образу. Выбор большой – от мюлли до туфель на киттен хилз или шпильках. Лакированные балетки можно удачно соединить с джинсами, классическими брюками, юбкой. Предпочитай классические лодочки или туфли с квадратным носком. А какую модную сумку выбрать в этом сезоне, можешь узнать из нашего другого материала. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Мода Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter