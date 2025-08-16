Осень уже близко, а это значит, что пора смотреть на новые тренды и искать среди быстротечных те, которые идеально подойдут именно тебе.

Вікна-новини собрали три модных “новинки”, которые снова возвращаются в ежедневный стиль.

Интересные тренды осени 2025 года, ищи дальше в материале.

Тренды осени-2025

Капри

Это едва ли не самое громкое возвращение! Ведь вспомни: впервые они стали массовыми в 1940-х годах, а большое модное переосмысление произошло в начале 2000-х.

Теперь капри снова на пике популярности!

Укороченные брюки хорошо сочетаются с укороченным тренчем и туфлями на небольшом или высоком каблуке. Можешь также надевать мюли, которые до сих пор остаются трендовыми.

Гетры

Это тёплый бонус на прохладную погоду, который станет модной новинкой сезона.

Хорошо смотрятся — гетры в рубчик, темные, белые и однотонные. Их носить можно под юбки, шорты, высокие сапоги.

Если ищешь вдохновение для образов — смотри в Pinterest эстетику preppy и soft grunge.

Красный лак и капри: самые горячие осенние тренды 2025 / 3 Фотографии

Красные лакированные туфли

Этот акцент придаст уверенности твоему образу. Выбор большой – от мюлли до туфель на киттен хилз или шпильках.

Лакированные балетки можно удачно соединить с джинсами, классическими брюками, юбкой. Предпочитай классические лодочки или туфли с квадратным носком.

