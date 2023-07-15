Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться

Летом длинный день, поэтому после работы или учебы можно заниматься спортом на свежем воздухе. Но летом жарко, поэтому тренироваться становится труднее, а иногда это делать даже опасно.
Интенсивная физактивность в жару может вызвать обезвоживание и тепловую травму с неутешительными последствиями. Спортивный врач-эндокринолог Алина Мошенская и инструктор тренажерного зала и персональный тренер Сергей Юрчук рассказали для LIGA.Life, какой должна быть тренировка в жару.
К любым тренировкам организм нужно подготавливать. Если ты решил(-а) заняться бегом, следует сначала подготовить коленные суставы к большим нагрузкам. Можно также обратиться к врачу и проверить состояние суставов. Если у тебя есть другие проблемные места, их также следует проверить и подготовить.
Если ты страдаешь от болезней сердечно-сосудистой системы/легких или у других хронических заболеваний, консультация врача перед тренировками обязательна. Он поможет выбрать вид физических нагрузок и их интенсивность. Также лучше воздерживаться от тренировок во время жары.
От занятий спортом в жару также следует отказаться, если есть отравление, повышенная температура тела или первые дни менструации.
От занятий спортом в жару также следует отказаться, если есть отравление, повышенная температура тела или первые дни менструации.
Оптимально первую тренировку провести с профессиональным тренером. Это поможет подготовиться к самостоятельной физиактивности, определив рекомендованную продолжительность и интенсивность.
Не забывай, что есть стоит за два часа до тренировки или через час после. Иначе может возникнуть гипогликемия — резкое снижение сахара.
Ее симптомы: слабость, потливость, тремор, головокружение, ускорение сердцебиения, иногда потеря сознания.
Ее симптомы: слабость, потливость, тремор, головокружение, ускорение сердцебиения, иногда потеря сознания.
Перед тренировкой следует делать какие-нибудь легкие перекусы, например йогурт с ягодами. А после него должна быть белково-углеводная пища, например запеченный картофель с овощами и курицей или кисломолочный сыр с ягодами.
Пить воду нужно постоянно, не зависимо от места тренировки. Это должно быть несколько глоточков каждые 15-20 мин. Кроме того, вода должна быть негазированной и комфортной температуры. По словам врача, газы могут вызвать дополнительное раздражение в органах желудочно-кишечного тракта.
Профессиональный тренер добавляет, что вода влияет на густоту крови. Чем кровь гуще, тем труднее работать сердечно-сосудистой системе.
Профессиональный тренер добавляет, что вода влияет на густоту крови. Чем кровь гуще, тем труднее работать сердечно-сосудистой системе.
Но самой воды может быть недостаточно, если тренировка длится более 45 мин. Тогда организм теряет электролиты (натрий, калий, магний). Это может привести к гипонатриемии. Именно обезвоживание с гипонатриемией является частыми причинами смерти на марафонах. Чтобы предотвратить опасные последствия, нужно:
Во время жары тренировки должны быть не слишком интенсивными, а нагрузку нужно увеличивать постепенно.
Тренер советует приступать к пробежке так, чтобы пульс был в первой-второй зоне (50-70% от максимального пульса). В следующую зону переходить только через пять дней регулярных тренировок. Надо чередовать 200 м бега, 200 м хождения, постепенно увеличивая долю бега. Так же делать и во время других видов активности. Следует не забывать о хорошей разминке перед тренировкой.
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