Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться

Летом длинный день, поэтому после работы или учебы можно заниматься спортом на свежем воздухе. Но летом жарко, поэтому тренироваться становится труднее, а иногда это делать даже опасно.

Интенсивная физактивность в жару может вызвать обезвоживание и тепловую травму с неутешительными последствиями. Спортивный врач-эндокринолог Алина Мошенская и инструктор тренажерного зала и персональный тренер Сергей Юрчук рассказали для LIGA.Life, какой должна быть тренировка в жару.

Подготовка к тренировкам в жару

К любым тренировкам организм нужно подготавливать. Если ты решил(-а) заняться бегом, следует сначала подготовить коленные суставы к большим нагрузкам. Можно также обратиться к врачу и проверить состояние суставов. Если у тебя есть другие проблемные места, их также следует проверить и подготовить.

Сейчас также смотрят

Если ты страдаешь от болезней сердечно-сосудистой системы/легких или у других хронических заболеваний, консультация врача перед тренировками обязательна. Он поможет выбрать вид физических нагрузок и их интенсивность. Также лучше воздерживаться от тренировок во время жары.

От занятий спортом в жару также следует отказаться, если есть отравление, повышенная температура тела или первые дни менструации.

Оптимально первую тренировку провести с профессиональным тренером. Это поможет подготовиться к самостоятельной физиактивности, определив рекомендованную продолжительность и интенсивность.

Как подготовиться к тренировке на улице в жаркое время

Выбрать безопасные часы: до 10:00 и с 17:00 до 20:30. Но помни, что вечером активизируются комары, поэтому стоит позаботиться о защите от них.

Правильно выбрать место, желательно, чтобы это была тень. Обрати внимание, что на местности, где много деревьев и высокая трава, могут быть клещи.

Не забывай о защите от солнца. Используй SPF-кремы.

Также нужно правильно подобрать форму для тренировок: вещи должны быть светлыми и из синтетических волокон, потому что хорошо отводят влагу. Но кепка должна быть из натуральных тканей.

На ногах также должна быть удобная обувь и носки в соответствии с сезоном.

Как подготовиться к тренировке в жару в помещении

Позаботься о циркуляции воздуха. Спортзал должен быть оборудован системой кондиционирования. Если заниматься физической активностью в душном помещении, это может навредить сердечно-сосудистой системе. Если занимаешься физической нагрузкой дома, где нет кондиционера, нужно сделать сквозняк и затемнить комнату.

Также следует увлажнять среду. Используй специальные увлажнители воздуха, если их нет — накрой влажной тканью окна на балконе или в комнате.

Выбирай легкую одежду.

Средняя температура во время тренировки в помещении должна быть 20-22°C.

Не забывай, что есть стоит за два часа до тренировки или через час после. Иначе может возникнуть гипогликемия — резкое снижение сахара.

Ее симптомы: слабость, потливость, тремор, головокружение, ускорение сердцебиения, иногда потеря сознания.

Перед тренировкой следует делать какие-нибудь легкие перекусы, например йогурт с ягодами. А после него должна быть белково-углеводная пища, например запеченный картофель с овощами и курицей или кисломолочный сыр с ягодами.

Почему нужно обязательно пить воду во время тренировки

Пить воду нужно постоянно, не зависимо от места тренировки. Это должно быть несколько глоточков каждые 15-20 мин. Кроме того, вода должна быть негазированной и комфортной температуры. По словам врача, газы могут вызвать дополнительное раздражение в органах желудочно-кишечного тракта.

Профессиональный тренер добавляет, что вода влияет на густоту крови. Чем кровь гуще, тем труднее работать сердечно-сосудистой системе.

Но самой воды может быть недостаточно, если тренировка длится более 45 мин. Тогда организм теряет электролиты (натрий, калий, магний). Это может привести к гипонатриемии. Именно обезвоживание с гипонатриемией является частыми причинами смерти на марафонах. Чтобы предотвратить опасные последствия, нужно:

пить изотоники. С их помощью человек восполняет запас электролитов;

пить углеводный напиток;

следить за пульсом во время тренировки. Не заходи в “красную зону” — 90-100% от максимальной частоты сердечных сокращений. Тогда организм работает на грани своей возможности, это опасно, особенно во время тренировок в жаркий период;

не менять изотоники в день соревнований.

Какой должна быть тренировка в жару

Во время жары тренировки должны быть не слишком интенсивными, а нагрузку нужно увеличивать постепенно.

Тренер советует приступать к пробежке так, чтобы пульс был в первой-второй зоне (50-70% от максимального пульса). В следующую зону переходить только через пять дней регулярных тренировок. Надо чередовать 200 м бега, 200 м хождения, постепенно увеличивая долю бега. Так же делать и во время других видов активности. Следует не забывать о хорошей разминке перед тренировкой.

Часто после тренировки мы ощущаем боли в мышцах. Ранее мы рассказывали, как избавиться от крепатуры после тренировки.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!