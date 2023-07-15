Здоровье и красота

Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 июля 2023, 15:00
Тренування під час спеки: що можна робити та як підготуватися
Фото: Pexels

Больше новостей
Капкуп
Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android
Освіта
Когда подавать документы в университет 2023: даты и нововведения
Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться
Когда выкапывать чеснок: правила уборки летнего и озимого растения
Які професії можна опанувати, пройшовши курси: добірка та зарплати
Новая жизнь или сложные обстоятельства? Подборка профессий, которыми можно овладеть быстро на курсах
Смотреть больше

Материалы по теме

Медицинский каннабис
Медицинский каннабис в Украине будет легализирован? Что нужно знать о каннабиноидах и кому нужно такое лечение
Сонце, літо, спека
Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить жару без вреда для здоровья
Що робити, коли напала гикавка
Что делать, когда напала икота: способы, которые помогут от нее избавиться
Сколько часов должен спать ребенок
Что будет, если ребенок будет мало спать? Американские ученые провели исследование

Видео
0:04:23
обучение

Потерянное поколение или безопасность превыше всего? Как в этом году будут учиться дети в Харьковской области
0:07:43
Умови навчання українських пілотів на F-16: що вимагають
Не только боевой опыт. Какие условия обучения украинских пилотов на F-16? Юрий Игнат о самом важном
0:04:56
жіноча форма
Новая форма для защитниц в ВСУ: волонтеры создали лекала для женщин
0:06:23
Генерали під прицілом: як знищення командування РФ впливає на війну
Генералы под прицелом. Как уничтожение командования России влияет на ход войны
0:05:53
Скандал в Киеве
Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян
0:03:51
Максим Марченко
Мечтает стать на ноги, потому что имеет новую семью. Рассказ военного о ранениях под Соледаром и восстановлении
0:04:14
Винница обстрел
Год спустя. Винничане посадили парк сакур в память о погибших в результате российской атаки
0:03:45
Спецпризначенці на човнах штурмують ворога: повне відео
Каждый дрон важен! Спецназовцы провели штурм россиян на лодках — видео
Карта бойових дій в Україні 14.07.2023 онлайн
Заставляют выезжать в РФ и забирают дома украинцев: карта боевых действий в Украине 14 июля в режиме онлайн
0:04:41
Новогригорівка, Миколаївщина
Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию
Больше видео
Капкуп
Читать дальше
Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android
Кажется, хорошее время для занятий спортом? Чем опасны тренировки в жару и как к ним подготовиться
Читать дальше
Когда выкапывать чеснок: правила уборки летнего и озимого растения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь