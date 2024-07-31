Стрижки на средние волосы для тех, у кого нет времени на укладку: трендовые идеи

Смена имиджа — всегда важный и волнительный шаг. Решиться на изменения легче, если быть уверенным (-ой) в удачном результате и легкости постоянного выполнения. В частности, часто во время стрижки волос женщины и мужчины приходят к мастерам с запросом: сделать такую стрижку, чтобы не укладывать волосы каждое утро.
Мы собрали для тебя несколько трендовых и стильных идей стрижек на средние волосы без укладки, с челкой и без нее.
Ищи варианты удобных стрижек на средние волосы дальше в материале.
Удобные стрижки на средние волосы в большинстве своем не требуют постоянной укладки. Однако иногда несколько удачных движений феном со щеткой-браш могут создать невероятно легкий и красивый образ.
Из моды до сих пор не выходит стыжка-каскад: она идеально подойдет для обладательниц средних и длинных волос. Каскад придает легкости, однако его все же придется вкладывать.
Лучше всего каскад подходит под овальное лицо, и выполнять его лучше на прямых и мягких волосах.
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Допис, поширений Салон краси Файна Родина (@faynarodina)
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Классика для волос средней длины — удлиненное боб-каре. Такая стрижка не требует постоянной укладки, а качественно подчеркнет черты лица, его форму и скулы.
В то же время, удлиненный боб легко и быстро можно освежить: на среднюю длину прекрасно крутятся локоны, волосы можно собрать в пучок или изменить линию пробора.
Новый тренд 2024 года — стрижка шэгги. Название с английского означает лохматый, поэтому и вид соответствующий.
Такая прическа подойдет владельцам (-ицам) овального лица, а легкая небрежность придаст изюминки твоему образу.
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Допис, поширений Arrowtown Hair Salon (@arrowtownhair)
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Допис, поширений TONI&GUY Newcastle (@toniandguy_newcastle)
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Допис, поширений Lady & Wolf • Scottsdale Salon (@ladyandwolf)
Для обладательниц круглой или треугольной формы лица идеально подойдет стрижка с челкой-шторкой. Такая прическа может скрыть широкие скулы.
Ровная челка является универсальным вариантом и подходит всем формам лица.
Последний тренд 2024 года — прозрачная, или корейская челка, которая имеет естественный и легкий вид. Она подходит для круглой или квадратной формы лица.
Также попробуй асимметричную челку, которая подходит овальному и квадратному типу лица.
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Практически все прически можно выполнять как с челкой, так и без нее. В частности, это удлиненное каре, удлиненный боб и каскад.
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Допис, поширений BayAreaStylist | HairEducator (@rozcorpuzhair)
Раньше мы собрали идеи для модных мужских стрижек на 2024 год и идеи стрижек для длинных волос — читай в материале.
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