Смена имиджа — всегда важный и волнительный шаг. Решиться на изменения легче, если быть уверенным (-ой) в удачном результате и легкости постоянного выполнения. В частности, часто во время стрижки волос женщины и мужчины приходят к мастерам с запросом: сделать такую ​​стрижку, чтобы не укладывать волосы каждое утро.

Мы собрали для тебя несколько трендовых и стильных идей стрижек на средние волосы без укладки, с челкой и без нее.

Ищи варианты удобных стрижек на средние волосы дальше в материале.

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Стрижка на средние волосы 2024: идеи

Удобные стрижки на средние волосы в большинстве своем не требуют постоянной укладки. Однако иногда несколько удачных движений феном со щеткой-браш могут создать невероятно легкий и красивый образ.

Каскад

Из моды до сих пор не выходит стыжка-каскад: она идеально подойдет для обладательниц средних и длинных волос. Каскад придает легкости, однако его все же придется вкладывать.

Лучше всего каскад подходит под овальное лицо, и выполнять его лучше на прямых и мягких волосах.

Стрижки на средние волосы для тех, у кого нет времени на укладку: трендовые идеи / 2 Фотографии

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Удлиненное боб-каре

Классика для волос средней длины — удлиненное боб-каре. Такая стрижка не требует постоянной укладки, а качественно подчеркнет черты лица, его форму и скулы.

В то же время, удлиненный боб легко и быстро можно освежить: на среднюю длину прекрасно крутятся локоны, волосы можно собрать в пучок или изменить линию пробора.

Стрижки на средние волосы для тех, у кого нет времени на укладку: трендовые идеи / 3 Фотографии

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Стрижка шэгги (шэг)

Новый тренд 2024 года — стрижка шэгги. Название с английского означает лохматый, поэтому и вид соответствующий.

Такая прическа подойдет владельцам (-ицам) овального лица, а легкая небрежность придаст изюминки твоему образу.

Стрижки на средние волосы с челкой

Для обладательниц круглой или треугольной формы лица идеально подойдет стрижка с челкой-шторкой. Такая прическа может скрыть широкие скулы.

Ровная челка является универсальным вариантом и подходит всем формам лица.

Стрижки на средние волосы для тех, у кого нет времени на укладку: трендовые идеи / 3 Фотографии

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Последний тренд 2024 года — прозрачная, или корейская челка, которая имеет естественный и легкий вид. Она подходит для круглой или квадратной формы лица.

Также попробуй асимметричную челку, которая подходит овальному и квадратному типу лица.

Стрижки без челки на средние волосы

Практически все прически можно выполнять как с челкой, так и без нее. В частности, это удлиненное каре, удлиненный боб и каскад.

Раньше мы собрали идеи для модных мужских стрижек на 2024 год и идеи стрижек для длинных волос — читай в материале.

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