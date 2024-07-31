Зміна іміджу — завжди важливий та бентежний крок. Наважитися на зміни легше, якщо бути впевненим (-ою) у вдалому результаті та легкості постійного виконання. Зокрема, часто під час стрижки волосся жінки та чоловіки приходять до майстрів із запитом: зробити таку стрижку, щоб не вкладати волосся щоранку.

Ми зібрали для тебе кілька трендових та стильних ідей стрижок на середнє волосся без вкладання, з чубчиком та без нього.

Шукай варіанти зручних стрижок на середнє волосся далі у матеріалі.

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Стрижка на середнє волосся 2024: ідеї

Зручні стрижки на середнє волосся здебільшого не вимагають постійного вкладання. Однак інколи кільки вдалих рухів феном з щіткою-браш можуть створити неймовірно легкий та красивий образ.

Каскад

З моди досі не виходить стижка-каскад: вона ідеально підійде для власниць середнього та довгого волосся. Каскад додає легкості, однак його все ж доведеться вкладати.

Найкраще каскад пасує під овальне обличчя, і виконувати його краще на прямому та мʼякому волоссі.

Стрижки на середнє волосся для тих, хто не має часу на вкладання: трендові ідеї / 2 Фотографії

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Подовжене боб-каре

Класика для волосся середньої довжини — подовжене боб-каре. Така стрижка не потребує постійного вкладання, натомість якісно підкреслить риси обличчя, його форму та вилиці.

Водночас подовжений боб легко та швидко можна освіжити: на середню довжину чудово крутяться локони, волосся можна зібрати у пучок або змінити лінію проділу.

Стрижки на середнє волосся для тих, хто не має часу на вкладання: трендові ідеї / 3 Фотографії

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Стрижка шеггі (шег)

Новий тренд 2024 року — стрижка шеггі. Назва з англійської означає кошлатий, тож і вигляд має відповідний.

Така зачіска пасуватиме власникам (-цям) овального обличчя, а легка недбалість додасть цікавості твоєму образу.

Стрижки на середнє волосся з чубчиком

Для власниць круглої або трикутної форми обличчя ідеально підійде стрижка з чубчиком-шторкою. Така зачіска може приховати широкі вилиці.

Рівний чубчик є універсальним варіантом і пасує усім формам обличчя.

Стрижки на середнє волосся для тих, хто не має часу на вкладання: трендові ідеї / 3 Фотографії

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Останній тренд 2024 року — прозорий, або корейський чубчик, який має природний та легкий вигляд. Він підходить для круглої чи квадратної форм обличчя.

Також спробуй асиметричний чубчик, який пасує овальному та квадратному типу обличчя.

Стрижки без чубчика на середнє волосся

Практично всі зачіски можна виконувати як з чубчиком, так і без нього. Зокрема, це подовжене каре, подовжений боб та каскад.

Раніше ми зібрали ідеї для модних чоловічих стрижок на 2024 рік та ідеї стрижок для довгого волосся — читай у матеріалі.

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