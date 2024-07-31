Стрижки на середнє волосся для тих, хто не має часу на вкладання: трендові ідеї

Зміна іміджу — завжди важливий та бентежний крок. Наважитися на зміни легше, якщо бути впевненим (-ою) у вдалому результаті та легкості постійного виконання. Зокрема, часто під час стрижки волосся жінки та чоловіки приходять до майстрів із запитом: зробити таку стрижку, щоб не вкладати волосся щоранку.
Ми зібрали для тебе кілька трендових та стильних ідей стрижок на середнє волосся без вкладання, з чубчиком та без нього.
Шукай варіанти зручних стрижок на середнє волосся далі у матеріалі.
Зручні стрижки на середнє волосся здебільшого не вимагають постійного вкладання. Однак інколи кільки вдалих рухів феном з щіткою-браш можуть створити неймовірно легкий та красивий образ.
З моди досі не виходить стижка-каскад: вона ідеально підійде для власниць середнього та довгого волосся. Каскад додає легкості, однак його все ж доведеться вкладати.
Найкраще каскад пасує під овальне обличчя, і виконувати його краще на прямому та мʼякому волоссі.
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Допис, поширений Салон краси Файна Родина (@faynarodina)
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Класика для волосся середньої довжини — подовжене боб-каре. Така стрижка не потребує постійного вкладання, натомість якісно підкреслить риси обличчя, його форму та вилиці.
Водночас подовжений боб легко та швидко можна освіжити: на середню довжину чудово крутяться локони, волосся можна зібрати у пучок або змінити лінію проділу.
Новий тренд 2024 року — стрижка шеггі. Назва з англійської означає кошлатий, тож і вигляд має відповідний.
Така зачіска пасуватиме власникам (-цям) овального обличчя, а легка недбалість додасть цікавості твоєму образу.
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Допис, поширений Arrowtown Hair Salon (@arrowtownhair)
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Допис, поширений TONI&GUY Newcastle (@toniandguy_newcastle)
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Допис, поширений Lady & Wolf • Scottsdale Salon (@ladyandwolf)
Для власниць круглої або трикутної форми обличчя ідеально підійде стрижка з чубчиком-шторкою. Така зачіска може приховати широкі вилиці.
Рівний чубчик є універсальним варіантом і пасує усім формам обличчя.
Останній тренд 2024 року — прозорий, або корейський чубчик, який має природний та легкий вигляд. Він підходить для круглої чи квадратної форм обличчя.
Також спробуй асиметричний чубчик, який пасує овальному та квадратному типу обличчя.
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Практично всі зачіски можна виконувати як з чубчиком, так і без нього. Зокрема, це подовжене каре, подовжений боб та каскад.
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Допис, поширений BayAreaStylist | HairEducator (@rozcorpuzhair)
Раніше ми зібрали ідеї для модних чоловічих стрижок на 2024 рік та ідеї стрижок для довгого волосся — читай у матеріалі.
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