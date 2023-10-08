Диагностируют один из 50 случаев психических расстройств. Что подрывает психологическое здоровье украинцев

Министерство здравоохранения поделилось болезненной статистикой — только каждый 50-й случай психических расстройств диагностирован в Украине. Такие данные представлены в исследовании Alligators Digital. Читай в материале, что больше всего влияет на психологическое здоровье украинцев.

В Украине диагностирован только каждый 50-й случай психических расстройств

Главная причина такой статистики — низкое количество обращений украинцев к специалистам. На самом же деле людей с психическими расстройствами гораздо больше. Украинцы боятся стигматизации или часто не обладают достаточным уровнем знаний, что такое психические расстройства и как с ними бороться.

Большинство людей считают, что ничего серьезного с ними не происходит. Исследование было проведено в августе по заказу Третьего саммита первых леди и джентльменов.

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Данные исследования указывают на то, что на психическое здоровье украинцев больше всего влияет:

война — 88,5%;

финансовые проблемы — 43,1%;

стоимость жизни/инфляция — 32,5%.

Если сравнивать украинскую статистику с европейской, данные существенно отличаются. В Германии диагностируют 1 из 4 случаев психического расстройства. В соседней Польше или Турции диагностируют 1 из 10 случаев психического расстройства.

10 тыс. врачей, среди которых психиатры, психологи, психотерапевты, наркологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики и другие, почти 1500 медучреждений Украины оказывают психологическую и/или психиатрическую помощь.

Более 670 медучреждений первичной медпомощи предоставляют базовые психологические услуги по подписанному контракту с НСЗУ на пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

По этому пакету можно получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь для детей и взрослых. Провести диагностику, оказать помощь и фармакологические и психосоциальные вмешательства могут педиатры, терапевты и врачи.

По этой ссылке ты можешь узнать, где предоставляют услуги по охране психического здоровья. Кроме этого есть возможность позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или контакт-центр Минздрава по номеру 0-800-60-20-19.

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