Діагностують один з 50 випадків психічних розладів. Що найбільше підриває психологічне здоров’я українців

Міністерство охорони здоров’я поділилося болючою статистикою — лише кожен 50-й випадок психічних розладів є діагностованим в Україні. Такі дані наведені у дослідженні Alligators Digital. Читай у матеріалі, що найбільше впливає на психологічне здоров’я українців.
Головна причина такої статистики — низька кількість звернень українців до спеціалістів. Насправді ж людей із психічними розладами набагато більше. Українці бояться стигматизації або часто не володіють достатнім рівнем знань, що таке психічні розлади та як з ними боротися.
Більшість людей вважають, що нічого серйозного з ними не відбувається. Дослідження провели у серпні на замовлення Третього саміту перших леді та джентльменів.
Дані дослідження вказують на те, що на психічне здоров’я українців найбільше впливає:
Якщо порівнювати українську статистику з європейською — дані суттєво відрізняються. У Німеччині діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу. У сусідній Польщі чи Туреччині діагностують 1 з 10 випадків психічного розладу.
10 тис. лікарів, серед яких психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики та інші, у майже 1500 медзакладів України надають психологічну та/або психіатричну допомогу.
Понад 670 медзакладів первинної меддопомоги надають базові психологічні послуги за підписаним контрактом із НСЗУ на пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.
За цим пакетом можна безкоштовно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу для дітей та дорослих. Провести діагностику, надати допомогу та фармакологічні й психосоціальні втручання можуть педіатри, терапевти та сімейні лікарі.
За цим посиланням ти можеш дізнатися, де надають послуги з охорони психічного здоровʼя.
Крім цього є можливість зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19.
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