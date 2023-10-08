Діагностують один з 50 випадків психічних розладів. Що найбільше підриває психологічне здоров’я українців

Міністерство охорони здоров’я поділилося болючою статистикою — лише кожен 50-й випадок психічних розладів є діагностованим в Україні. Такі дані наведені у дослідженні Alligators Digital. Читай у матеріалі, що найбільше впливає на психологічне здоров’я українців.

В Україні діагностований лише кожен 50-й випадок психічних розладів

Головна причина такої статистики — низька кількість звернень українців до спеціалістів. Насправді ж людей із психічними розладами набагато більше. Українці бояться стигматизації або часто не володіють достатнім рівнем знань, що таке психічні розлади та як з ними боротися.

Більшість людей вважають, що нічого серйозного з ними не відбувається. Дослідження провели у серпні на замовлення Третього саміту перших леді та джентльменів.

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Дані дослідження вказують на те, що на психічне здоров’я українців найбільше впливає:

війна — 88,5%;

фінансові проблеми — 43,1%;

вартість життя/інфляція — 32,5%.

Якщо порівнювати українську статистику з європейською — дані суттєво відрізняються. У Німеччині діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу. У сусідній Польщі чи Туреччині діагностують 1 з 10 випадків психічного розладу.

10 тис. лікарів, серед яких психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики та інші, у майже 1500 медзакладів України надають психологічну та/або психіатричну допомогу.

Понад 670 медзакладів первинної меддопомоги надають базові психологічні послуги за підписаним контрактом із НСЗУ на пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

За цим пакетом можна безкоштовно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу для дітей та дорослих. Провести діагностику, надати допомогу та фармакологічні й психосоціальні втручання можуть педіатри, терапевти та сімейні лікарі.

За цим посиланням ти можеш дізнатися, де надають послуги з охорони психічного здоровʼя.

Крім цього є можливість зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19.

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