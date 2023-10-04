Здоров'я та краса

Не лише життєві обставини, а й генетика! Що впливає на самогубство — дослідження науковців

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 13:00
Самогубство
Фото: Pexels

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