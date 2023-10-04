Не лише життєві обставини, а й генетика! Що впливає на самогубство — дослідження науковців

Нещодавно мережу сколихнула жахлива новина: підлітки у Києві покінчили життя самогубством, стрибнувши з багатоповерхівки.

Згодом стало відомо, що своє самогубство підлітки 17 та 18 років знімали у прямому ефірі соціальної мережі TikTok. Також відомо, що хлопець та дівчина були зведеними братом та сестрою. Про причину такого вчинку поки що невідомо, однак слідство припускає, що підлітки були закохані одне в одного та вживали наркотичні речовини.

Звісно, до такого вчинку кожну людину приводить особиста драма. Разом з тим, наукове дослідження, опубліковане у журналі American Journal of Psychiatry виявило, що існує генетичний зв’язок між здоров’ям людини та спробою самогубства.

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Які чинники можуть впливати на схильність до заподіяння собі шкоди та про що говорять результати дослідження — розповідаємо далі.

Що впливає на схильність до заподіяння самогубства

Дослідження провели американські фахівці з Інституту психічного здоров’я Хантсмана, Медичної школи Ікана на горі Синай, Медичної школи Дюківського університету, Системи охорони здоров’я у справах ветеранів Дарема та Медичного центру Університету Вандербільта.

Учені провели дослідження генетичних даних 22 груп населення з усього світу, проаналізували понад 43 тис. спроб самогубства та 915 тис. випадків, де на такий крок людей могли підштовхнути генетичні збіги.

Отож, це дослідження стало найбільшим в галузі генетичних досліджень такого штибу.

— У психіатрії ми маємо багато крихітних генетичних ефектів, але коли ми враховуємо їх разом, починаємо бачити справжній сигнал генетичного ризику, — пояснила науковиця та співавторка дослідження Анна Докерті.

Під час дослідження було виявлено закономірність генетичних збігів зі спробами самогубства. За його результатами, на схильність до скоєння самогубства впливають такі фактори, які позначаються на психічному та фізичному здоров’ї:

імпульсивність;

куріння;

хронічний біль;

СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю);

легеневі захворювання;

хвороби серця.

Отож, поєднання генетичних показників та інших факторів — стрес, травма, втрата, інші життєві обставини — може підвищувати ризик вчинення суїциду.

Анна Докерті пояснює, що таке розуміння зв’язку між самогубством та генетичними показниками допоможе знайти нові методи діагностики схильності до самогубства та протидії цьому явищу.

— Якщо ми зможемо використовувати генетичну інформацію, щоб схарактеризувати ризики для здоров’я тих, хто намагається вчинити самогубство, ми зможемо краще ідентифікувати тих пацієнтів, які потребують контакту з системою психіатричної допомоги, — пояснює вона.

Як розпізнати суїцидальну поведінку та на що варто звернути увагу, якщо близька тобі людина змінюється, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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