Здоровье и красота

Не только жизненные обстоятельства, но и генетика! Что влияет на самоубийство — исследование ученых

Виктория Мельник, редактор сайта 04 октября 2023, 13:00
самоубийство
Фото: Pexels

Больше новостей
Укрзалізниця
Становится удобнее? Укрзалізниця запустит новый поезд в Варшаву
Фарба
Чем убрать краску с одежды: надежные и простые способы
Що робити з часником після викопування з грядки: головні поради
Самое важное впереди! Как хранить чеснок и что делать с ним после выкапывания
день тварин
Домашние любимцы для самых маленьких: как выбрать животное
Смотреть больше

Материалы по теме

хвороба Боткіна
Пожелтение глаз и кожи — симптомы болезни Боткина. Рассказываем, что такое гепатит A и как его лечат
Найкращі пози у сексі: як вибрати найкращі для себе
Лучшие позы в сексе: как выбрать комфортные для себя и партнера — подборка и объяснение
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Ударились головой? Инструкции от Минздрава, как распознать сотрясение мозга и как лечиться
Нобелівська премія
Открывают новую эру науки: кто получил Нобелевскую премию-2023

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Уникальный случай: как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие — видео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса
0:03:03
Історія військової медикині
Вместо юрфака вибрала ВСУ: история военного медика Виктории с позывным Мальвина
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 3 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Сдавались в плен тремя волнами! Как оккупант заставил сдаться ВСУ 11 российских военных
0:04:46
Окупація Маріуполя
Видел детские тела и собирал дождевую воду. Парень из Мариуполя опубликовал мемуары о пережитой оккупации
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обнять сына и дочку! История военного, которому нужен бионический протез
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Фарба
Читать дальше
Чем убрать краску с одежды: надежные и простые способы
Що робити з часником після викопування з грядки: головні поради
Читать дальше
Самое важное впереди! Как хранить чеснок и что делать с ним после выкапывания

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь