Не только жизненные обстоятельства, но и генетика! Что влияет на самоубийство — исследование ученых

Недавно сеть всколыхнула ужасная новость: подростки в Киеве покончили жизнь самоубийством, прыгнув с многоэтажки.

Со временем стало известно, что свое самоубийство подростки 17 и 18 лет снимали в прямом эфире социальной сети TikTok. Также известно, что парень и девушка были сводными братом и сестрой. О причине такого поступка пока неизвестно, однако следствие предполагает, что подростки были влюблены друг в друга и употребляли наркотические вещества.

Конечно, к такому поступку каждого человека приводит личная драма. Вместе с тем научное исследование, опубликованное в журнале American Journal of Psychiatry выявило, что существует генетическая связь между здоровьем человека и попыткой самоубийства.

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Какие факторы могут влиять на склонность к причинению себе вреда и о чем говорят результаты исследования — рассказываем дальше.

Что влияет на склонность к самоубийству

Исследования провели американские специалисты из Института психического здоровья Хантсмана, Медицинской школы Икана на горе Синай, Медицинской школы Дюковского университета, Системы здравоохранения по делам ветеранов Дарема и Медицинского центра Университета Вандербильта.

Ученые провели исследование генетических данных 22 групп населения со всего мира, проанализировали более 43 тыс. попыток самоубийства и 915 тыс. случаев, где на такой шаг людей могли подтолкнуть генетические совпадения.

Таким образом, это исследование стало самым большим в области генетических исследований такого рода.

— В психиатрии у нас много крошечных генетических эффектов, но когда мы учитываем их вместе, начинаем видеть настоящий сигнал генетического риска, — объяснила ученая и соавтор исследования Анна Докерти.

В ходе исследования была выявлена закономерность генетических совпадений с попытками самоубийства. По его результатам на склонность к совершению самоубийства влияют такие факторы, которые влияют на психическое и физическое здоровье:

импульсивность;

курение;

хроническая боль;

СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью);

легочные заболевания;

болезни сердца.

Таким образом, сочетание генетических показателей и других жизненных факторов — стресс, травма, потеря, другими жизненными обстоятельствами — может повышать риск суицида.

Анна Докерти объясняет, что понимание связи между самоубийством и генетическими показателями поможет найти новые методы диагностики склонности к самоубийству и противодействию этому явлению.

— Если мы сможем использовать генетическую информацию, чтобы охарактеризовать риски для здоровья тех, кто пытается совершить самоубийство, мы сможем лучше идентифицировать пациентов, нуждающихся в контакте с системой психиатрической помощи, — объясняет она.

Как распознать суицидальное поведение и на что стоит обратить внимание, если близкий человек меняется, мы рассказывали в нашем другом материале.

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