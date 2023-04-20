Не только морковь: продукты, которые могут улучшить зрение

Вкусная и питательная пища — не только гарантия энергии и хорошего настроения, но и здорового функционирования организма. Человек — существо сложное, однако некоторые наши процессы вполне примитивны.

Так, из-за отсутствия необходимых витаминов и минералов в рационе, можно наблюдать ухудшение здоровья. В частности, их отсутствие может повлиять и на зрение.

Врач-офтальмолог Юлия Галушко рассказала, может ли еда стать лекарством и предотвратить болезни глаз и какие витамины нужны для их здоровья.

Витамины для здорового зрения

Еда является источником микроэлементов, некоторые из них имеют большое значение для здоровья глаз. И речь идет не только о витаминах, но и об аминокислотах и пигментах.

Однако начнем с основы — витаминов и антиоксидантов. Врач рассказала, какие именно витамины отвечают за здоровье зрения.

Витамин А (ретинол, каротин)

Он играет важную защитную роль для сенсорной системы, которая ответственна за зрительное восприятие предметов — формы, цвета, движения, расстояния между ними.

При недостатке витамина А ухудшается сумеречное зрение, появляется боль в глазах при ярком освещении, уменьшается выработка слез, что приводит к сухости и тусклости роговицы.

Ретинол входит в состав зрительных фоторецепторов, отвечающих за восприятие неинтенсивного света и черно-белое зрение.

Также он содержится в составе белка родопсина — пурпурного пигмента сетчатки глаза, с помощью которого формируются фоточувствительные клетки и поглощается свет в ее рецепторах.

Каротин укрепляет роговицу, способствует ее увлажнению, защищает слизистую от инфекций, помогает предотвратить куриную слепоту. А еще участвует в процессах разделения и обновления клеток, замедляя процессы старения.

Группа витаминов B

Тиамин (B1) необходим для выработки фермента, регулирующего внутриглазное давление — это важно для профилактики глаукомы.

Однако основной его функцией является бесперебойная передача нервных импульсов между зрительной системой и головным мозгом.

Рибофлавин (В2) способствует насыщению хрусталика и сетчатки питательными веществами, помогает бороться с усталостью глаз, контролирует кровообращение в глазных сосудах.

Когда этого витамина не хватает, можно страдать конъюнктивитами, васкуляризацией роговицы — появлением новых капилляров, светобоязнью, слезотечением и даже катарактой.

Цианокобаламин (B12) замедляет процессы старения в глазных тканях, активизирует кровоснабжение и участвует в восстановлении клеток, из которых состоит зрительный нерв.

Также он обеспечивает стабильность нервных волокон и их эффективное функционирование.

Пиридоксин (В6) требуется для профилактики воспалений слизистой и зрительного нерва. Кроме того, он способствует расслаблению глазных мышц.

Аскорбиновая кислота (С)

Она является мощным водорастворимым антиоксидантом, необходимым для синтеза коллагена, карнитина и нейромедиаторов — веществ для передачи нервных импульсов.

Снижает риск развития атеросклероза и многих дегенеративных процессов, связанных с окислительным стрессом. Дополнительно аскорбиновая кислота защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, укрепляет сосуды, отвечает за нормальное кровоснабжение глаз, способствует расслаблению мышц.

Токоферол (Е)

Как и аскорбиновая кислота, токоферол является мощным антиоксидантом и оказывает противоопухолевый эффект. Способствует восстановлению клеток сетчатки и тормозит процессы, приводящие к развитию катаракты.

Рутин (Р) и Витамин D

Рутин укрепляет сосуды и предотвращает внутриглазные кровоизлияния. Витамин D назначают для профилактики близорукости и катаракты.

Лютеин и зеаксантин

Эти зрительные пигменты накапливаются в области скопления фоторецепторов, обеспечивая нормальную работу глаз и отвечая за распознавание цветов и мелких объектов.

Эти антиоксиданты относятся к группе каротиноидов, которые придают фруктам, овощам и другим растениям ярко-желтый, красный и оранжевый цвета.

Их задача — нейтрализовать свободные радикалы, замедлять дегенеративные процессы в глазу и поддерживать остроту зрения. Употребление достаточного количества лютеина, уменьшает риск развития катаракты.

Продукты для улучшения зрения

Нужные витамины лучше потреблять вместе с пищей, а не с добавками. Так, нужные вещества содержатся в следующих продуктах:

В зеленых растениях. Человеческий организм не может самостоятельно выработать лютеин и зеаксантин, поэтому эти вещества нужно употреблять вместе с едой. Прекрасным источником являются зеленые растения: шпинат, брокколи, горох, слоеный салат.

Зеленый лук, петрушка, сельдерей, щавель, стручковая фасоль — тоже источники витаминов и минералов, необходимых при близорукости. Они же предохраняют нас от вредного воздействия внешней среды.

В ягодах. Голубика и клубника снижают проявления глаукомы. Смородина и смородина полезны для людей с близорукостью, а облепиха — с дальнозоркостью, потому что содержит витамин А.

Во фруктах: киви, апельсин, абрикос и т.д. укрепляют стенки глазных сосудов и снижают риск их разрыва. Дыня является отличной профилактикой от куриной слепоты.

В овощах: морковь, тыква, свёкла, сладкий перец, белокочанная и цветная капуста, чеснок содержат не только необходимые для глаз витамины А, С, В, Е, D, но и микроэлементы: медь, цинк, железо, фосфор, натрий, кальций.

В семенах, орехах, отрубях, цельном зерне. Благодаря микроэлементам, в частности цинку и витамину Е, они являются идеальным перекусом.

Кроме того, нужные элементы есть в яйцах, морепродуктах и темном шоколаде. Эти продукты богаты серой, аминокислотами, лютеином, железом, медью, глицином, жирными кислотами, поэтому способны улучшить метаболизм и укрепить роговицу.

Именно сбалансированный рацион способен поддерживать здоровое зрение и уберечь от проблем со здоровьем. Поэтому здоровое питание вполне можно считать основой здоровой жизни.

Если тебе хочется пропить курс витаминов, то не спеши назначать их самостоятельно. Мы рассказали, почему не нужно просто так покупать витамины, и с кем следует посоветоваться перед покупкой.

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