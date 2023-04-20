Не только морковь: продукты, которые могут улучшить зрение

Вкусная и питательная пища — не только гарантия энергии и хорошего настроения, но и здорового функционирования организма. Человек — существо сложное, однако некоторые наши процессы вполне примитивны.
Так, из-за отсутствия необходимых витаминов и минералов в рационе, можно наблюдать ухудшение здоровья. В частности, их отсутствие может повлиять и на зрение.
Врач-офтальмолог Юлия Галушко рассказала, может ли еда стать лекарством и предотвратить болезни глаз и какие витамины нужны для их здоровья.
Еда является источником микроэлементов, некоторые из них имеют большое значение для здоровья глаз. И речь идет не только о витаминах, но и об аминокислотах и пигментах.
Однако начнем с основы — витаминов и антиоксидантов. Врач рассказала, какие именно витамины отвечают за здоровье зрения.
Он играет важную защитную роль для сенсорной системы, которая ответственна за зрительное восприятие предметов — формы, цвета, движения, расстояния между ними.
При недостатке витамина А ухудшается сумеречное зрение, появляется боль в глазах при ярком освещении, уменьшается выработка слез, что приводит к сухости и тусклости роговицы.
Также он содержится в составе белка родопсина — пурпурного пигмента сетчатки глаза, с помощью которого формируются фоточувствительные клетки и поглощается свет в ее рецепторах.
Однако основной его функцией является бесперебойная передача нервных импульсов между зрительной системой и головным мозгом.
Когда этого витамина не хватает, можно страдать конъюнктивитами, васкуляризацией роговицы — появлением новых капилляров, светобоязнью, слезотечением и даже катарактой.
Также он обеспечивает стабильность нервных волокон и их эффективное функционирование.
Она является мощным водорастворимым антиоксидантом, необходимым для синтеза коллагена, карнитина и нейромедиаторов — веществ для передачи нервных импульсов.
Снижает риск развития атеросклероза и многих дегенеративных процессов, связанных с окислительным стрессом. Дополнительно аскорбиновая кислота защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, укрепляет сосуды, отвечает за нормальное кровоснабжение глаз, способствует расслаблению мышц.
Как и аскорбиновая кислота, токоферол является мощным антиоксидантом и оказывает противоопухолевый эффект. Способствует восстановлению клеток сетчатки и тормозит процессы, приводящие к развитию катаракты.
Рутин укрепляет сосуды и предотвращает внутриглазные кровоизлияния. Витамин D назначают для профилактики близорукости и катаракты.
Эти зрительные пигменты накапливаются в области скопления фоторецепторов, обеспечивая нормальную работу глаз и отвечая за распознавание цветов и мелких объектов.
Эти антиоксиданты относятся к группе каротиноидов, которые придают фруктам, овощам и другим растениям ярко-желтый, красный и оранжевый цвета.
Их задача — нейтрализовать свободные радикалы, замедлять дегенеративные процессы в глазу и поддерживать остроту зрения. Употребление достаточного количества лютеина, уменьшает риск развития катаракты.
Нужные витамины лучше потреблять вместе с пищей, а не с добавками. Так, нужные вещества содержатся в следующих продуктах:
Зеленый лук, петрушка, сельдерей, щавель, стручковая фасоль — тоже источники витаминов и минералов, необходимых при близорукости. Они же предохраняют нас от вредного воздействия внешней среды.
Кроме того, нужные элементы есть в яйцах, морепродуктах и темном шоколаде. Эти продукты богаты серой, аминокислотами, лютеином, железом, медью, глицином, жирными кислотами, поэтому способны улучшить метаболизм и укрепить роговицу.
Именно сбалансированный рацион способен поддерживать здоровое зрение и уберечь от проблем со здоровьем. Поэтому здоровое питание вполне можно считать основой здоровой жизни.
Если тебе хочется пропить курс витаминов, то не спеши назначать их самостоятельно. Мы рассказали, почему не нужно просто так покупать витамины, и с кем следует посоветоваться перед покупкой.
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