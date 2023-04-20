Не лише морква: продукти, які можуть покращити зір

Смачна і поживна їжа — не лише гарантія енергії та гарного настрою, а й здорового функціонування організму. Людина — істота складна, однак деякі наші процеси цілком примітивні.
Так, через відсутність необхідних вітамінів та мінералів в раціоні, можна спостерігати погіршення здоров’я. Зокрема, їхня відсутність може вплинути й на зір.
Лікарка-офтальмологиня Юлія Галушко розповіла, чи може їжа стати ліками й запобігти хворобам очей, та які вітаміни потрібні для їхнього здоров’я.
Їжа є джерелом мікроелементів, деякі з них мають велике значення для здоров’я очей. І йдеться не лише про вітаміни, а й про амінокислоти та пігменти.
Однак розпочнімо з основи — вітамінів та антиоксидантів. Лікарка розповіла, які саме відповідають за здоров’я зору.
Він відіграє важливу захисну роль для сенсорної системи, яка відповідальна за зорове сприйняття предметів — форми, кольору, руху, відстані між ними.
У разі нестачі вітаміну А погіршується сутінковий зір, з’являється біль в очах при яскравому освітленні, зменшується вироблення сльози, що призводить до сухості й тьмяності рогівки.
Також він є у складі білка родопсину — пурпурового пігменту сітківки ока, за допомогою якого формуються фоточутливі клітини й поглинається світло в її рецепторах.
Проте основною його функцією є безперебійне передавання нервових імпульсів між зоровою системою і головним мозком.
Коли вітаміну цього вітаміну не вистачає, можна страждати на кон’юнктивіти, васкуляризацію рогівки — появу нових капілярів, світлобоязнь, сльозотечу й навіть катаракту.
Також він забезпечує стабільність нервових волокон та їхнє ефективне функціонування.
Вона є потужним водорозчинним антиоксидантом, необхідним для синтезу колагену, карнітину та нейромедіаторів — речовин для передачі нервових імпульсів.
Він знижує ризик розвитку атеросклерозу й багатьох дегенеративних процесів, пов’язаних з окислювальним стресом. Додатково, аскорбінова кислота захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
Підвищує опірність організму до інфекцій, зміцнює судини, відповідає за нормальне кровопостачання очей, сприяє розслабленню м’язів.
Як і аскорбінова кислота, токоферол є потужним антиоксидантом і має протипухлинний ефект. Сприяє відновленню клітин сітківки та гальмує процеси, які призводять до розвитку катаракти.
Рутин зміцнює судини й запобігає внутрішньоочним крововиливам. Вітамін D призначають для профілактики короткозорості та катаракти.
Ці зорові пігменти накопичуються у ділянці скупчення фоторецепторів — макулі, забезпечуючи нормальну роботу очей й відповідаючи за розпізнання кольорів і дрібних об’єктів.
Ці антиоксиданти належать до групи каротиноїдів, які надають фруктам, овочам й іншим рослинам яскраво-жовтого, червоного та помаранчевого кольору.
Їхнє завдання — нейтралізувати вільні радикали, уповільнювати дегенеративні процеси в оці й підтримувати гостроту зору. Вживання достатньої кількості лютеїну, наприклад, зменшує ризик розвитку катаракти.
Потрібні вітаміни найкраще споживати разом з їжею, а не з добавками. Так, потрібні речовини містяться у таких продуктах:
У зелених рослинах. Людський організм не може самостійно виробити лютеїн й зеаксантин, тож ці речовини треба вживати разом з їжею. Чудовим джерелом є зелені рослини: шпинат, броколі, горох, листковий салат.
Городина — зелена цибуля, петрушка, селера, щавель, стручкова квасоля — джерела вітамінів і мінералів, необхідних при короткозорості. Вони ж бережуть нас від шкідливого впливу зовнішнього середовища.
Крім того, потрібні елементи є в яйцях, морепродукти й темному шоколаді. Ці продукти багаті на сірку, амінокислоти, лютеїн, залізо, мідь, гліцин, жирні кислоти, тому здатні поліпшити метаболізм й зміцнити рогівку.
Саме збалансований раціон здатний підтримувати здоровий зір та вберегти від проблем зі здоров’ям. Тому здорове харчування цілком можна вважати основою здорового життя.
Якщо ж тобі кортить пропити курс вітамінів, то не поспішай призначати їх самостійно. Ми розповіли, чому не треба просто так купувати вітаміни, та з ким слід порадитися перед покупкою.
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