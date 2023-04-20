Не лише морква: продукти, які можуть покращити зір

Смачна і поживна їжа — не лише гарантія енергії та гарного настрою, а й здорового функціонування організму. Людина — істота складна, однак деякі наші процеси цілком примітивні.

Так, через відсутність необхідних вітамінів та мінералів в раціоні, можна спостерігати погіршення здоров’я. Зокрема, їхня відсутність може вплинути й на зір.

Лікарка-офтальмологиня Юлія Галушко розповіла, чи може їжа стати ліками й запобігти хворобам очей, та які вітаміни потрібні для їхнього здоров’я.

Вітаміни для здорового зору

Їжа є джерелом мікроелементів, деякі з них мають велике значення для здоров’я очей. І йдеться не лише про вітаміни, а й про амінокислоти та пігменти.

Однак розпочнімо з основи — вітамінів та антиоксидантів. Лікарка розповіла, які саме відповідають за здоров’я зору.

Вітамін А (ретинол, каротин)

Він відіграє важливу захисну роль для сенсорної системи, яка відповідальна за зорове сприйняття предметів — форми, кольору, руху, відстані між ними.

У разі нестачі вітаміну А погіршується сутінковий зір, з’являється біль в очах при яскравому освітленні, зменшується вироблення сльози, що призводить до сухості й тьмяності рогівки.

Ретинол входить до складу зорових фоторецепторів, що відповідають за сприйняття неінтенсивного світла й чорно-білий зір.

Також він є у складі білка родопсину — пурпурового пігменту сітківки ока, за допомогою якого формуються фоточутливі клітини й поглинається світло в її рецепторах.

Каротин зміцнює рогівку, сприяє її зволоженню, захищає слизову від інфекцій, допомагає запобігти курячій сліпоті. А ще бере участь у процесах поділу й оновлення клітин, уповільнюючи процеси старіння.

Група вітамінів B

Тіамін (B1) необхідний для вироблення ферменту, що регулює внутрішньоочний тиск — це важливо для профілактики глаукоми.

Проте основною його функцією є безперебійне передавання нервових імпульсів між зоровою системою і головним мозком.

Рибофлавін (В2) сприяє насиченню кришталика та сітківки поживними речовинами, допомагає боротися з втомою очей, контролює кровообіг в очних судинах.

Коли вітаміну цього вітаміну не вистачає, можна страждати на кон’юнктивіти, васкуляризацію рогівки — появу нових капілярів, світлобоязнь, сльозотечу й навіть катаракту.

Ціанокобаламін (B12) уповільнює процеси старіння в тканинах ока, активізує кровопостачання й бере участь у відновленні клітин, з яких складається зоровий нерв.

Також він забезпечує стабільність нервових волокон та їхнє ефективне функціонування.

Піридоксин (В6) потрібен для профілактики запалень слизової оболонки та зорового нерва. Крім того, він сприяє розслабленню очних м’язів.

Аскорбінова кислота (С)

Вона є потужним водорозчинним антиоксидантом, необхідним для синтезу колагену, карнітину та нейромедіаторів — речовин для передачі нервових імпульсів.

Він знижує ризик розвитку атеросклерозу й багатьох дегенеративних процесів, пов’язаних з окислювальним стресом. Додатково, аскорбінова кислота захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Підвищує опірність організму до інфекцій, зміцнює судини, відповідає за нормальне кровопостачання очей, сприяє розслабленню м’язів.

Токоферол (Е)

Як і аскорбінова кислота, токоферол є потужним антиоксидантом і має протипухлинний ефект. Сприяє відновленню клітин сітківки та гальмує процеси, які призводять до розвитку катаракти.

Рутин (Р) та Вітамін D

Рутин зміцнює судини й запобігає внутрішньоочним крововиливам. Вітамін D призначають для профілактики короткозорості та катаракти.

Лютеїн і зеаксантин

Ці зорові пігменти накопичуються у ділянці скупчення фоторецепторів — макулі, забезпечуючи нормальну роботу очей й відповідаючи за розпізнання кольорів і дрібних об’єктів.

Ці антиоксиданти належать до групи каротиноїдів, які надають фруктам, овочам й іншим рослинам яскраво-жовтого, червоного та помаранчевого кольору.

Їхнє завдання — нейтралізувати вільні радикали, уповільнювати дегенеративні процеси в оці й підтримувати гостроту зору. Вживання достатньої кількості лютеїну, наприклад, зменшує ризик розвитку катаракти.

Продукти для покращення зору

Потрібні вітаміни найкраще споживати разом з їжею, а не з добавками. Так, потрібні речовини містяться у таких продуктах:

У зелених рослинах. Людський організм не може самостійно виробити лютеїн й зеаксантин, тож ці речовини треба вживати разом з їжею. Чудовим джерелом є зелені рослини: шпинат, броколі, горох, листковий салат.

Городина — зелена цибуля, петрушка, селера, щавель, стручкова квасоля — джерела вітамінів і мінералів, необхідних при короткозорості. Вони ж бережуть нас від шкідливого впливу зовнішнього середовища.

В ягодах. Лохина й полуниця знижують прояви глаукоми. Порічка й смородина корисні людям з короткозорістю, а обліпиха — з далекозорістю, бо містить вітамін А.

У фруктах: ківі, апельсин, абрикос тощо зміцнюють стінки судин очей і знижують ризик їх розриву. Диня є чудовою профілактикою від курячої сліпоти.

ківі, апельсин, абрикос тощо зміцнюють стінки судин очей і знижують ризик їх розриву. Диня є чудовою профілактикою від курячої сліпоти. В овочах: морква, гарбуз, буряк, солодкий перець, білокачанна й кольорова капуста, часник — містять не лише необхідні для очей вітаміни А, С, В, Е, D, а й мікроелементи: мідь, цинк, залізо, фосфор, натрій, кальцій.

У насінні, горіхах, висівках, цільному зерні. Завдяки мікроелементам, зокрема цинку та вітаміну Е — вони є ідеальним перекусом.

Крім того, потрібні елементи є в яйцях, морепродукти й темному шоколаді. Ці продукти багаті на сірку, амінокислоти, лютеїн, залізо, мідь, гліцин, жирні кислоти, тому здатні поліпшити метаболізм й зміцнити рогівку.

Саме збалансований раціон здатний підтримувати здоровий зір та вберегти від проблем зі здоров’ям. Тому здорове харчування цілком можна вважати основою здорового життя.

Якщо ж тобі кортить пропити курс вітамінів, то не поспішай призначати їх самостійно. Ми розповіли, чому не треба просто так купувати вітаміни, та з ким слід порадитися перед покупкою.

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