Война не отменяет Covid-19. Почему важно продолжать вакцинироваться

Сейчас все украинцы переживают из-за войны. У все нас новые общие проблемы — как находиться в безопасности, помочь воинам и т.д. Уже больше двух месяцев люди не думают о Covid-19, все реже носят маски в общественных местах.

А еще — перестали вакцинироваться и не сдают тесты на коронавирус. Отчасти это связано с тем, что государство сделало некоторые карантинные послабления. Однако коронавирус никуда не делся.

Covid-19 в Украине не исчез

В больницах фиксируют более полторы тысячи больных. За последнюю неделю ежедневно выявляли по полтысячи и более новых случаев. Поэтому, если ты хотел(-а) вакцинироваться, но боевые действия тебе помешали — не откладывай это.

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Возле кабинетов прививок сейчас совсем не людно. Врачи говорят, что за апрель темпы вакцинации крайне низкие.

Семейный врач Марина Красникова говорит, что люди продолжают находиться в тесном контакте между собой, так что может быть новая волна.

— Сейчас уже нет масочного режима, мы не можем его соблюдать.

Риск того, что будет новая волна респираторных заболеваний, конечно, увеличивается.

Сейчас от Covid-19 полностью вакцинированы только треть украинцев, бустерную дозу получили менее 2%. Для коллективного иммунитета этого недостаточно. В случае новой волны медицинская система, переориентированная на войну, будет перегружена. Несмотря на боевые действия, ревакцинируются военные, поэтому гражданские не должны отставать.

Как сделать вакцинацию от Covid-19 во время войны

В настоящее время работают не все пункты массовой вакцинации, это зависит от области.

Тем не менее сделать прививку можно в любой поликлинике, даже если вы временно переехали в другой город.

Декларацию с новым семейным доктором для этого заключать не нужно. Прививать можно детей старше 12 лет. Вакцин от ковида в Украине достаточно.

— Сведения о прививках попадают в электронную систему, Covid-сертификат генерируется. Если получили за пределами страны прививку от Covid-19, она тоже попадает в электронную систему здравоохранения и будет считаться завершенным комплексом, — говорит руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

Несмотря на то, что в мире коронавирусные ограничения ослабляют, это не повод для игнорирования вакцинации, говорят врачи. Украинцы могут получить бесплатную прививку в любой стране.

Сертификат Covid-19 в Дії во время войны

Сертификаты о вакцинации в Дії будут отображаться дольше — приблизительно полтора года. Для того чтобы за границей украинцы могли подтвердить, когда делали прививки.

Важно: это не продолжение срока действия сертификата! Третью дозу по-прежнему нужно делать через девять месяцев после первой. Кроме прививки от Covid-19, врачи советуют сделать и важные плановые прививки.

В основном украинцы бегут от войны в Европу. Однако, чтобы попасть за границу в мирное время, требовались документы о прививках. Ранее мы рассказывали, нужны ли беженцам Covid-сертификаты при пересечении границы.