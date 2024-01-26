Реально ли замедлить темпы старения? Психолог и генетик рассказали, каким бывает возраст человека

В 20 лет думаешь, что чувствуешь себя на 50, а в 50 — наоборот? Почему так происходит и каким бывает наш возраст, подробно рассказали для Liga.net генетик и психолог. Читай, чем отличается возраст по паспорту от психологического, и реально ли замедлить темпы старения.

Возраст по паспорту и психологический — можно ли замедлить старение

Существует несколько определений возраста: психологический, хронологический и биологический. Они отличаются, потому что хронологический — годы по паспорту, психологический — о нашей психоэмоциональной зрелости, биологический — состояние нашего здоровья.

И случается так, что они не совпадают. Именно поэтому организм в 70 лет может быть по показателям как у 40-летнего человека, а кто-то в 16 лет психологически зрелый как в 40 лет.

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Кандидат психологических наук и президент Национальной психологической ассоциации Валерия Палий говорит, психологический возраст человека определяется по ощущению человека и соответствию возрастным категориям (они достаточно размыты). Психологический возраст человека в первую очередь зависит от его состояния здоровья — физического и ментального.

На восприятие себя влияют и воспитание, устоявшиеся нормы общества, стереотипы. Например, с виду взрослый человек может вести себя как ребенок, и наоборот, потому что так человека воспитывали и к этому он привык.

На наше восприятие возраста влияет и окружение. Например, когда 20-летний человек общается с людьми старшего возраста, может перенимать их взгляды на жизнь, привычки, транслировать их модели поведения и чувствовать себя старше.

В психологии есть определенная периодизация: подростковый возраст, юность, молодость, зрелость. Раньше считалось, что зрелость начинается примерно в 30 лет. Сейчас эти границы максимально размыты, а коридор молодости стал значительно шире, — объясняет психолог.

В то же время, уже можно сказать, что в 30 лет у людей есть признаки психологической зрелости. Именно в это время завершает формироваться префронтальная кора головного мозга, отвечающая за поведение и понимание последствий.

К признакам психологической зрелости относятся такие: рефлексивность и критичность к себе, ответственность за свои действия и ошибки, стабильность во всех видах отношений — супружеских, с друзьями, семьей, рабочих и т.д.

Если разница между психологическим и хронологическим (по паспорту) возрастом невелика, и дискомфорта от этого нет, причин для беспокойства тоже нет. Однако если она беспокоит, следует обратиться к психологу/психотерапевту.

О биологическом возрасте рассказал доктор медицинских наук, патофизиолог и генетик Виктор Досенко. Он говорит, что биологический возраст определяется по биохимическим, психологическим, молекулярно-биологическим показателям. А темпы старения у всех людей разные.

Рано или поздно у людей проявляются следующие маркеры биологического возраста:

нарушение когнитивных функций — определяется тестом MоCA;

определяется тестом MоCA; склонность к депрессии и повышению уровня тревожности увеличивается с возрастом;

плотность хрусталика глаза уменьшается с годами;

микрососуды сетчатки глаза поражаются;

появляются полипы в кишечнике;

меняется состояние кожи лица и рук;

меняются вентиляционные характеристики, плотность костей, скорость почечной фильтрации, скорость распространения пульсовой волны.

Смена образа жизни не влияет на ее длительность. Скорее всего, речь идет об улучшении ее качества. Наиболее ярким примером является переход на вегетарианскую диету, которая уменьшает вероятность развития заболеваний, связанных с возрастом, — говорит генетик.

Но парадокс и здесь, вегетарианцы не живут дольше. Если биологический возраст меньше хронологического, это генетический фактор долголетия. Пока нет научных доказательств того, что его можно изменить.

— Ждать продления жизни от природных факторов и изменения образа жизни не стоит. Это будет малоэффективно, ведь природа не отработала механизм долголетия. Вместо этого нужно применять научные методы и технологии, которые заставят организм жить дольше, замедлят или оптимизируют темпы старения, — подытожил генетик.

Раньше мы рассказывали, как побороть страх перед старением.

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