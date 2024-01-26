Здоров'я та краса

Чи реально сповільнити темпи старіння? Психологиня та генетик розповіли, яким буває вік людини

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Січня 2024, 18:00
Вік за паспортом і психологічний — чи можна сповільнити старіння
Фото: Unsplash

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