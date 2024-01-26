Чи реально сповільнити темпи старіння? Психологиня та генетик розповіли, яким буває вік людини

У 20 років думаєш, що відчуваєш себе на 50, а в 50 — навпаки? Чому так відбувається і яким буває наш вік детально розповіли для Liga.net генетик та психологиня. Читай, чим відрізняється вік за паспортом від психологічного і чи реально сповільнити темпи старіння.

Вік за паспортом і психологічний — чи можна сповільнити старіння

Існує кілька визначень віку: психологічний, хронологічний і біологічний. Вони відрізняються, бо хронологічний — роки за паспортом, психологічний — про нашу психоемоційну зрілість, біологічний — стан нашого здоров’я.

І трапляється так, що вони не збігаються. Саме тому організм у 70 років може бути за показниками наче в 40-річної людини, а хтось у 16 психологічно зрілий як у 40 років.

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Кандидатка психологічних наук і президентка Національної психологічної асоціації Валерія Палій каже, психологічний вік людини визначається за відчуттям людини і відповідністю віковим категоріям (вони є досить розмитими). Психологічний вік людини у першу чергу залежить від її стану здоров’я — фізичного та ментального.

На сприйняття себе впливають і виховання, усталені норми суспільства, стереотипи. Наприклад, на вигляд доросла людина може поводитися як дитя, і навпаки, бо так людину виховували і до цього вона звикла.

На наше сприйняття віку впливає і оточення. Наприклад, коли 20-річна людина спілкується з людьми старшого віку, може переймати їхні погляди на життя, звички, транслювати їхні моделі поведінки та відчувати себе старшою.

У психології є певна періодизація: підлітковий вік, юність, молодість, зрілість. Раніше вважалося, що зрілість починається приблизно у 30 років. Зараз ці межі максимально розмиті, а коридор молодості став значно ширшим, — пояснює психологиня.

Водночас уже можна сказати, що в 30 років у людей є ознаки психологічної зрілості. Саме в цей час завершує формуватися префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за поведінку та розуміння наслідків.

До ознак психологічної зрілості відносять такі: рефлексивність і критичність до себе, відповідальність за свої дії та помилки, стабільність у всіх видах взаємин — подружніх, з друзями, родиною, робочих тощо.

Якщо різниця між психологічним і хронологічним (за паспортом) віком невелика, і дискомфорту від цього немає, причин для хвилювання немає також. Однак якщо вона непокоїть, варто звернутися до психолога/психотерапевта.

Про біологічний вік розповів доктор медичних наук, патофізіолог і генетик Віктор Досенко. Він каже, біологічний вік визначається за біохімічними, психологічними, молекулярно-біологічними показниками. А темпи старіння в усіх людей різні.

Раніше чи пізніше в людей проявляються такі маркери біологічного віку:

порушення когнітивних функцій — визначається тестом MоCA;

схильність до депресії та підвищення рівня тривожності збільшується з віком;

щільність кришталика ока зменшується з роками;

мікросудини сітківки ока вражаються;

з’являються поліпи у кишківнику;

змінюється стан шкіри обличчя і рук;

змінюються вентиляційні показники, щільність кісток, швидкість ниркової фільтрації, швидкість розповсюдження пульсової хвилі.

Зміна способу життя суттєво не впливає на тривалість. Найімовірніше, йдеться про покращення його якості. Найбільш яскравим прикладом є перехід на вегетаріанську дієту, яка зменшує ймовірність розвитку захворювань, пов’язаних із віком, — каже генетик.

Але парадокс і тут, вегетаріанці не живуть довше. Якщо біологічний вік менший за хронологічний, це генетичний фактор довголіття. Поки немає наукових доказів про те, що його можна змінити.

— Чекати на продовження життя від природних факторів і зміни способу життя не варто. Це буде малоефективно, адже природа не відпрацювала механізм довголіття. Натомість потрібно застосовувати наукові методи та технології, які змусять організм жити довше, уповільнять чи оптимізують темпи старіння, — підсумував генетик.

Раніше ми розповідали, як побороти страх перед старінням.

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