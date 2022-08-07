Как избавиться от ячменя на глазу: профилактика и лечение гнойного воспаления

Ячмень на глазу не только портит внешний вид человека, но и приносит значительный дискомфорт. Поэтому в случае возникновения гнойника пациентам настолько хочется как можно быстрее от него избавиться, что они готовы поверить в любые народные методы лечения: от похода к гадалкам до приложения к глазу коровьих кизяков.

Министерство здравоохранения Украины рассказало, что действительно нужно делать, чтобы вылечить ячмень, а также почему нетрадиционная медицина не работает.

Что такое ячмень

Ячмень — это острое гнойное воспаление сальной железы или волосяной части ресниц. Оно возникает вследствие заражения бактериями, чаще всего стафилококком.

Проявляется ячмень в виде красного образования на глазу, наполненного гноем. Обычно воспаление не влияет на зрение и проходит самостоятельно в течение 1-2 недель.

Так что у любителей народной медицины может возникнуть ложное впечатление, что ячмень прошел после применения каких-то нетрадиционных методов лечения.

Хотя это и не так, ведь у них нет никакой научной основы, а их эффективность никак не доказана.

Как лечить ячмень на глазу

Уменьшить проявления ячменя можно следующими способами:

Приложи к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Повторяй 3-4 раза в день. Это уменьшит воспаление. Выпей ибупрофен или парацетамол, чтобы избавиться от боли. Не одевай контактные линзы и не крась глаза, пока ячмень не пройдет. Не пытайся самостоятельно выдавить ячмень, ведь это может привести к еще большему заражению глаза.

Если будешь соблюдать эти правила, то врач тебе не понадобится. Впрочем, есть случаи, когда нужно обратиться за медицинской помощью:

Возникновение сильных болей и отека.

Нарушение зрения.

Сохранение и прогрессирование ячменя в течение нескольких недель.

Профилактика ячменя

Поскольку ячмень возникает вследствие инфицирования глаза, то следует заботиться о своей гигиене:

Не касайся глаз и не одевай линзы грязными руками.

Всегда смывай макияж перед сном и заботься о чистоте век и ресниц.

Не используй просроченную косметику.

Не пользуйся общими полотенцами и косметикой с людьми, у которых есть ячмень.

Напомним, что самолечение может быть опасно для твоего здоровья. Минздрав принял решение бороться с этим на государственном уровне. С 1 августа в Украине антибиотики продают только по рецепту. Узнай, как это работает.

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