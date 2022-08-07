Как избавиться от ячменя на глазу: профилактика и лечение гнойного воспаления

Ячмень на глазу не только портит внешний вид человека, но и приносит значительный дискомфорт. Поэтому в случае возникновения гнойника пациентам настолько хочется как можно быстрее от него избавиться, что они готовы поверить в любые народные методы лечения: от похода к гадалкам до приложения к глазу коровьих кизяков.
Министерство здравоохранения Украины рассказало, что действительно нужно делать, чтобы вылечить ячмень, а также почему нетрадиционная медицина не работает.
Ячмень — это острое гнойное воспаление сальной железы или волосяной части ресниц. Оно возникает вследствие заражения бактериями, чаще всего стафилококком.
Проявляется ячмень в виде красного образования на глазу, наполненного гноем. Обычно воспаление не влияет на зрение и проходит самостоятельно в течение 1-2 недель.
Так что у любителей народной медицины может возникнуть ложное впечатление, что ячмень прошел после применения каких-то нетрадиционных методов лечения.
Хотя это и не так, ведь у них нет никакой научной основы, а их эффективность никак не доказана.
Уменьшить проявления ячменя можно следующими способами:
Если будешь соблюдать эти правила, то врач тебе не понадобится. Впрочем, есть случаи, когда нужно обратиться за медицинской помощью:
Поскольку ячмень возникает вследствие инфицирования глаза, то следует заботиться о своей гигиене:
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