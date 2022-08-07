Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення

Ячмінь на оці не лише псує зовнішній вигляд людини, а й завдає значного дискомфорту. Тож у разі виникнення гнійника пацієнтам настільки хочеться якомога швидше його позбутись, що вони готові повірити в будь-які народні методи лікування: від походу до ворожок до прикладання до ока коров’ячих кізяків.
Міністерство охорони здоров’я України розповіло, що насправді потрібно робити, щоб вилікувати ячмінь, а також чому нетрадиційна медицина не працює.
Ячмінь — це гостре гнійне запалення сальної залози або волосяної частини вій. Воно виникає внаслідок зараження бактеріями, найчастіше стафілококом.
Проявляється ячмінь у вигляді червоного утворення на оці, наповненого гноєм. Зазвичай запалення не впливає на зір та проходить самостійно протягом 1-2 тижнів.
Тож у любителів народної медицини може скластись хибне враження, що ячмінь минув після застосування якихось нетрадиційних методів лікування.
Хоч це й не так, адже вони не мають жодного наукового підґрунтя, а їхня ефективність ніяк недоведена.
Зменшити прояви ячменю можна такими способами:
Якщо дотримуватимешся цих правил, то лікар тобі не знадобиться. Утім є випадки, коли потрібно звернутись за медичною допомогою:
Оскільки ячмінь виникає внаслідок інфікування ока, то варто дбати про свою гігієну:
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