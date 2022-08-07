Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення

Ячмінь на оці не лише псує зовнішній вигляд людини, а й завдає значного дискомфорту. Тож у разі виникнення гнійника пацієнтам настільки хочеться якомога швидше його позбутись, що вони готові повірити в будь-які народні методи лікування: від походу до ворожок до прикладання до ока коров’ячих кізяків.

Міністерство охорони здоров’я України розповіло, що насправді потрібно робити, щоб вилікувати ячмінь, а також чому нетрадиційна медицина не працює.

Що таке ячмінь

Ячмінь — це гостре гнійне запалення сальної залози або волосяної частини вій. Воно виникає внаслідок зараження бактеріями, найчастіше стафілококом.

Проявляється ячмінь у вигляді червоного утворення на оці, наповненого гноєм. Зазвичай запалення не впливає на зір та проходить самостійно протягом 1-2 тижнів.

Тож у любителів народної медицини може скластись хибне враження, що ячмінь минув після застосування якихось нетрадиційних методів лікування.

Хоч це й не так, адже вони не мають жодного наукового підґрунтя, а їхня ефективність ніяк недоведена.

Як лікувати ячмінь на оці

Зменшити прояви ячменю можна такими способами:

Приклади до ока на 5-10 хвилин м’яку тканину, зволожену теплою водою. Повторюй 3-4 рази на день. Це зменшить запалення. Випий ібупрофен або парацетамол, щоб позбутись болю. Не вдягай контактні лінзи та не фарбуй очі, доки ячмінь не мине. Не намагайся самостійно видавити ячмінь, адже це може призвести до ще більшого зараження ока.

Якщо дотримуватимешся цих правил, то лікар тобі не знадобиться. Утім є випадки, коли потрібно звернутись за медичною допомогою:

Виникнення сильного болю та набряку.

Порушення зору.

Збереження та прогресування ячменю протягом кількох тижнів.

Профілактика ячменю

Оскільки ячмінь виникає внаслідок інфікування ока, то варто дбати про свою гігієну:

Не торкайся очей та не одягай лінзи брудними руками. Завжди змивай макіяж перед сном та дбай про чистоту повік та вій. Не використовуй протерміновану косметику. Не користуйся спільними рушниками та косметикою з людьми, які мають ячмінь.

Нагадаємо, що самолікування може бути небезпечним для твого здоров’я. МОЗ ухвалило рішення боротись з цим на державному рівні. З 1 серпня в Україні антибіотики продають лише за рецептом. Дізнайся, як це працює.

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