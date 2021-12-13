Заболеваемость Covid-19: скольким украинцам удалось победить недуг

Чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно публикуют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4073 больных Covid-19, среди них 377 — дети.

От последствий болезни погибли 188 украинцев. Еще 9966 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 13 декабря.

При этом с начала пандемии Covid-19 заболели 3 563 165 украинцев, из них 3 205 879 выздоровели, еще 91 215 человек умерли.

Отметим, что, несмотря на пандемию, злоупотреблять антибиотиками и назначать себе лечение самостоятельно не стоит. Медики признают — с распространением коронавирусной инфекции люди начали все активнее употреблять антибиотики.

Чем это опасно?

Прием антибиотиков без медицинских показаний ускоряет формирование у возбудителей заболеваний устойчивости к ним. Это значит, что инфекции становятся более сложными и обычные лекарства перестают на них действовать.

Чтобы преодолеть проблему бесконтрольного потребления антибиотиков, в Минздраве инициировали введение электронных рецептов. Тогда купить себе антибиотик можно будет только по назначению врача.

А если вы беспокоитесь о своем здоровье, советуем почитать, в чем польза и вред витаминов и биодобавок.