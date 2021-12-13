Здоров'я та краса

Ситуація з Covid-19: скільки українців одужали від недуги

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 13 Грудня 2021, 09:05
Covid-19

Більше новин
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (22:00)
Платформа моніторингу самопочуття
Кров знає про вас усе! Що таке health-tech платформа моніторингу самопочуття
Модні образи на новий 2022 рік
У чому зустрічати Новий 2022-й рік: модні тренди і рекомендовані кольори
Гірськолижні курорти України
А можна щось окрім Карпат? Гірськолижні курорти в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Відсторонення від роботи невакцинованих
Відсторонення від роботи невакцинованих: юрист пояснив спірні аспекти
вакцинація від коронавірусу
Штрафи за фальшиві довідки: як борються з антивакцинаторами в ЄС
новий штам омікрон
Новий штам Омікрон вже виявили у 57 країнах: про що попереджають вчені
Вакцинація дітей
Профілактичні щеплення дітей в Україні: чому не варто зволікати

Відео
0:34:46
Вікна 22:00

Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (22:00)
0:01:11
Платформа моніторингу самопочуття
Кров знає про вас усе! Що таке health-tech платформа моніторингу самопочуття
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (17:30)
0:02:18
День Андрія
Ворожіння та приготування вареників: яка вона — традиційна програма вечорниць
0:21:00
Вікна-новини випуск від 13.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (14:30)
0:21:00
Вікна-новини. Повний випуск від 13.12.2021 (11:30)
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (11:30)
0:04:02
Ялинка
Жива, штучна чи в горщику? Як правильно обрати ялинку
0:04:39
Протидія насиллю
“Стрибай! Чи тобі допомогти?” Як в Україні борються з домашнім насиллям
0:06:12
Ніколь Князева
Найсильніша дитина України: як Ніколь Князева встановила понад 100 світових рекордів
0:35:08
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 10.12.2021 (22:00)
Більше відео
Без олів’є і шуби: як зробити новорічний стіл смачним і корисним
Читати далі
Без олів’є і шуби: як зробити новорічний стіл смачним і корисним
Призначаєш собі антибіотики? Ми розкажемо, чим небезпечний безконтрольний прийом ліків
Читати далі
Призначаєш собі антибіотики? Ми розкажемо, чим небезпечний безконтрольний прийом ліків