Ситуація з Covid-19: скільки українців одужали від недуги

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус.

Протягом минулої доби в Україні виявили 4073 хворих на Covid-19, серед яких 377 — це діти.

Від наслідків недуги загинули 188 українців. Ще 9966 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 13 грудня.

При цьому від початку пандемії на Covid-19 захворіли 3 563 165 українців, з них 3 205 879 одужали, ще 91 215 — померли.

Зауважимо, що попри пандемію зловживати антибіотиками й призначати собі лікування самотужки не варто. Медики визнають — з поширенням коронавірусної інфекції люди почали все активніше приймати антибіотики.

Чим це небезпечно?

Прийом антибіотиків без медичних показань прискорює формування у збудників хвороб стійкості до них. Це означає, що інфекції стають складнішими і звичайні ліки перестають на них діяти.

Щоб подолати проблему безконтрольного споживання антибіотиків, у МОЗ ініціювали запровадження електронних рецептів. Тоді купити собі антибіотик можна буде виключно за призначенням лікаря.

А якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, радимо також почитати, у чому користь та шкода вітамінів та біодобавок.