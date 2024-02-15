Закон подписано! Легализация медицинского каннабиса в Украине: что нужно знать о каннабиноидах и кому нужно такое лечение

Когда речь идет о здоровье и лечении недугов, мы способны обращаться и к высшим силам, чтобы избавиться от боли из-за болезни. Однако иногда действенные методы лечения могут быть окутаны мифами и стереотипами, и тогда к ним даже не обращаются.

Похожая ситуация есть и с медицинским каннабисом в Украине: годами украинцы делились на сторонников легализации каннабиса в медицинских целях и тех, кто видел в этом угрозу.

В то же время 28 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса, заявив, что его нужно легализовать для всех, кто в этом нуждается.

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13 июля народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что ВРУ приняла в первом чтении законопроект 7457, который имеет целью легализовать медицинский каннабис в Украине.

21 декабря 2023 года парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. За принятие законопроекта проголосовали 248 депутатов.

13 февраля 2024 года Зеленский подписал этот закон. 15 февраля закон опубликовали в парламентской газете Голос Украины.

Известно, что законопроект должен регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Потому это произойдет во втором полугодии 2024 года.

Что же на самом деле такое, этот медицинский каннабис, что нам следует знать о его лечебных свойствах, в каких странах он используется для лечения и что он, собственно, лечит — разбираем в материале.

Что такое медицинский каннабис

По незнанию многие украинцы выступают против легализации медицинского каннабиса, ошибочно считая каннабиноиды — наркотическими веществами, вызывающими зависимость.

На самом деле растение конопли содержит более 100 различных психотропных веществ — каннабиноидов, по-разному влияющих на организм человека. А в медицинских целях врачи используют два типа каннабиноидов — каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканабидол (ТГК).

Канабидиол не обладает наркотическими свойствами, а ТГК обладает незначительными опьяняющими свойствами.

В медицине чаще всего используется именно каннабидиол. Из-за отсутствия в нем опьяняющих свойств, его не используют как наркотическое вещество.

Медицинский каннабис: где используют

Инициатива легализации медицинского каннабиса совершенно не нова. В Европе и Америке медицинский каннабис активно исследуют и лечат им.

Около 30 государств узаконили исключительно медицинскую марихуану, в том числе, например, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, а также африканские Малави, Лесото, Марокко, Зимбабве и Руанда.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что медицинский каннабис может предотвращать страдания пациентов.

Медицинский каннабис: лечебные свойства

Медицинская конопля может помочь больным украинцам, которые страдают на:

спазмы и судороги мышц;

болевые ощущения;

анорексию;

ПТСР и тревожные расстройства;

глаукома;

псориаз;

болезнь Паркинсона;

некоторые виды эпилепсии.

Понять и узнать, почему некоторым пациентам не остается больше ничего, кроме как надеяться на легалайз медицинского каннабиса в Украине, можно из нашего другого материала: читай историю о пятилетней Софии и её борьбе.

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