Мистер Травчик: комикс о конопле, который борется за свободу методов лечения

Сегодня в Украине легализация медицинского каннабиса остается на уровне законопроекта. Ведь в обществе продолжают соблюдать устаревшие нарративы о том, что это будет первым шагом к массовой наркомании.

На самом же деле медицинский каннабис не имеет психотропных свойств и не меняет сознание.

Если этот аргумент не убедителен, можно обратить внимание на практику других высокоразвитых стран. Они не просто так широко используют медицинский каннабис в медицине.

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После ряда научных исследований его начали применять, чтобы снять боль и симптомы при эпилепсии, онкозаболеваниях, паллиативных состояниях, посттравматических расстройствах и других болезней.

Однако в Украине все еще много предубеждений о медицинском каннабисе. Как бы сильно он не помогал больным, общество не готово принять этот способ лечения.

Так что за право получать качественную медицинскую помощь в Украине борются обычные люди. Им в основном пришлось исследовать эту тему из-за собственного опыта борьбы с болезнями.

Одной из таких людей является иллюстратор и художница Тамара Сафарова. Сейчас она создает комикс Мистер Травчик, поднимающий эту тему табу с запыленных полок и развенчивающий мифы о его наркотическом действии.

Ведь лечебные свойства медицинского растения иллюстратор тщательно исследовала в борьбе с синдромом поликистозных яичников (PCOS). Она с собственного опыта понимает важность изменения отношения общества к медицинскому каннабису.

Путь к комиксу Мистер Травчик

“Себя предать невозможно”, — утверждает Тамара Сафарова. С детства она росла творческой и неординарной личностью, но из-за отличия общества, которое ее окружало в юные годы, часто сталкивалась с буллингом и неприятием.

Поэтому будущая художница перестала слушать себя и заблокировала собственное творчество на долгое время из-за неуверенности.

Прежде чем погрузиться в мир искусства, она 12 лет работала по образованию бухгалтера, что не делало ее счастливой. Осознавая это, Тамара начала совмещать работу финансовым директором и иллюстратором на фрилансе.

Полномасштабная война подтолкнула женщину полностью посвятить себя искусству. За это время она уже преуспела и создала ряд важных социальных проектов.

К примеру, весной запустила проект Открытки из Украины , с помощью которого собирает средства на восстановление разрушенных городов и сел.

, с помощью которого собирает средства на восстановление разрушенных городов и сел. Также начала работу над серией масляных картин по мотивам украинской дохристианской мифологии, чтобы люди познакомились с уничтожаемыми истоками украинской культуры и верованиями предков.

чтобы люди познакомились с уничтожаемыми истоками украинской культуры и верованиями предков. Однако наиболее резонансным социальным проектом Тамары Сафаровой является комикс Мистер Травчик, который посвящен теме табу о медицинском каннабисе.

Мистер Травчик: важная история комикса

Идея сделать комикс, посвященный медицинскому каннабису, зародилась у Тамары год назад. С этого момента она начала активно исследовать и изучать тему, в том числе и через собственную борьбу с PCOS.

Я очень любознательна, люблю докапываться до сути вещей и проводить глубокие исследования, поэтому этап изучения вопроса увлекает меня даже больше, чем рисование.

Мистер Травчик — первый опыт иллюстратора в создании полноценного комикса. Автор делится, что ей нравится чувство новизны процесса и экспериментов в рисовании.

Так что она не ограничивается ни техниками, ни материалами в рисовании. Она подбирает все так, чтобы лучше передать аудитории идею и цель проекта.

А цель комикса — в легкой, иногда шутливой манере побуждать читателей к критическому мышлению и кратко ознакомить с направлениями, в которых каннабис может быть полезен.

В том, что она все делает правильно, Тамара убедилась, уже работая над комиксом, когда столкнулась с осуждением и непониманием собственной семьи во время обсуждения медицинского каннабиса.

Она поняла, что эта тема уже насколько табуирована и усеяна шаблонными предубеждениями, что даже умные и образованные люди могут руководствоваться ими.

Именно поэтому тему следует поднимать, обсуждать, изменять отношение к медицинскому каннабису и показывать людям реальность, через которую приходится проходить многим.

Ведь использование этого растения в лечении поможет тысячам людей с ПТСР, эпилепсией и другими расстройствами. Поэтому всем, кто будет утверждать что-то вроде: “Сперва конопля, потом героин” и т.д., стоит показывать этот комикс.

Я хочу поспособствовать становлению нового, сознательного подхода к этому растению среди общества независимой и преуспевающей Украины, в котором не должно быть места для интеллектуального гнета и несвободы выбора способа лечения.

Люди же, осведомленные в этом вопросе, могут просто наслаждаться незаурядным художественным произведением, рассказывает автор проекта.

Медицинский каннабис можно употреблять даже детям, чтобы облегчить боль. Читай историю пятилетней Софии, для которой важна легализация лечебной конопли в Украине.

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