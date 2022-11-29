Подорожі та натхнення
Ексклюзив

Містер Травчик: комікс про коноплю, який бореться за свободу методів лікування

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 17:00
Містер травчик
Фото: Instagram

Ексклюзиви
Історії українок
Скиглення та страх нічого не змінюють: історії українок, які навчилися жонглювати обов’язками мами та підприємиці
права жінок
Як жінці вижити у світі, в якому більшість речей створювали для чоловіків — СПЕЦПРОЕКТ
Про творчість, волонтерство та музичну індустрію — інтерв’ю зі співачкою Yatsuta
Про творчість, волонтерство та музичну індустрію — інтерв’ю зі співачкою Yatsuta
SHADU
Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU
Дивитись більше

Більше новин
Як посилити прийом стільникового зв'язку
Як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах
Данило Гетманцев
Поки складно, але не смертельно: Гетманцев про те, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії
Сироп від кашлю
Дитина захворіла? Педіатр розповіла, чому не варто лікувати кашель сиропами
Містер Травчик: комікс про коноплю, який бореться за свободу методів лікування
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Дивитись більше

Матеріали по темі

Анастасія Боровик
“Кума, я їх втратив”. Історія загибелі Анастасії Боровик та її дітей від російських снарядів
Історія ортопеда-травматолога, якому встановили біонічний протез
Тепер зможе продовжувати рятувати життя! Як бойовий медик вчиться користуватися біонічним протезом
Олена Талапа: історія підприємиці, чиє ательє виготовляло плитоноски
Допомога потрібна до самої перемоги — історія підприємиці, чиє ательє штор виготовляло плитоноски для військових
Володимир Вакуленко
ДНК-експертиза підтвердила: його вбили росіяни — трагічна історія дитячого письменника

Відео
Данило Гетманцев

Поки складно, але не смертельно: Гетманцев про те, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Єнс Столенберг розповів, чому Росія не повинна перемогти
Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні
0:04:48
Відновлення пошкоджених будинків у Києві після ракетних ударів
Встигнути до зими: як відновлюють будинки в столиці, пошкоджені російськими ракетами
0:04:24
Область героїв
Показати емоції справжніх людей: де та коли можна переглянути новий документальний фільм Область героїв
Війна в Україні
Майже 500 окупантів за день: скільки військових втратила РФ в Україні
0:03:55
Воїн на псевдо Ствол
Війна розставила все на свої місця: воїн на псевдо Ствол про найскладніші моменти боїв проти окупантів
0:03:57
Історія неймовірного повернення
Ховав голову під ліжко і думав, що врятувався. Історія неймовірного повернення чотирилапого друга з Маріуполя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:50
будинок культури в Березані
Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям
Більше відео
Містер Травчик: комікс про коноплю, який бореться за свободу методів лікування
Читати далі
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Як швидко приготувати десерт без світла: рецепти від Лізи Глінської
Читати далі
Смачно й економно — рецепти швидких десертів від Лізи Глінської

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь