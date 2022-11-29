Містер Травчик: комікс про коноплю, який бореться за свободу методів лікування

Сьогодні в Україні легалізація медичного канабісу залишається лише на рівні законопроекту. Адже у суспільстві продовжують дотримуватися застарілих наративів про те, що це буде першим кроком до масової наркоманії.

Насправді ж медичний канабіс позбавлений психотропних властивостей, тож не змінює свідомість.

Якщо ж цей аргумент непереконливий, можна звернути увагу на практику інших високорозвинених країн. Вони не просто так широко використовують медичний канабіс у медицині.

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Після низки наукових досліджень його почали застосовувати, щоб зняти біль та симптоми при епілепсії, онкозахворюваннях, паліативних станах, посттравматичних розладах та низці інших хвороб.

Однак в Україні все ще багато упереджень щодо медичного канабісу. Хоч як сильно він здатен допомоги хворим, суспільство не готове прийняти цей спосіб лікування.

Тож за право отримувати якісну медичну допомогу в Україні борються звичайні люди. Їм здебільшого довелося дослідити цю тему через власний досвід боротьби з хворобами.

Однією з таких людей є ілюстраторка та художниця Тамара Сафарова. Зараз вона створює комікс Містер Травчик, який зрушує цю табуйовану тему з запилених полиць та розвінчує міфи про його наркотичну дію.

Лікувальні властивості медичної рослини ілюстраторка ретельно дослідила під час боротьби з синдромом полікістозних яєчників (PCOS). Вона з власного досвіду розуміє, як важливо, щоб суспільство змінило ставлення до медичного канабісу.

Шлях до коміксу Містер Травчик

“Себе зрадити неможливо”, — стверджує Тамара Сафарова. З дитинства вона росла творчою та неординарною особистістю, але через відмінність суспільства, яке її оточувало в юні роки, часто стикалася з булінгом та неприйняттям.

Через це майбутня художниця перестала слухати себе та заблокувала власну творчість на довгий час.

Тож перш ніж поринути у світ мистецтва, вона 12 років працювала за освітою бухгалтера, що не робило її щасливою. Усвідомлюючи це, Тамара почала поєднувати роботу фінансовою директоркою та ілюстраторкою на фрилансі.

Повномасштабна війна підштовхнула жінку повністю присвятити себе мистецтву. За цей час вона вже отримала чималі успіхи та створила низку важливих соціальних проектів.

До прикладу, навесні запустила проект Листівки з України , за допомогою якого збирає кошти на відновлення зруйнованих міст та сіл.

, за допомогою якого збирає кошти на відновлення зруйнованих міст та сіл. Також почала роботу над серією олійних картин за мотивами української дохристиянської міфології , щоб люди познайомилися зі знищуваними витоками української культури та віруваннями пращурів.

, щоб люди познайомилися зі знищуваними витоками української культури та віруваннями пращурів. Однак найбільш резонансним соціальним проектом Тамари Сафарової є комікс Містер Травчик, який присвячений табуйованій темі медичного канабісу.

Містер Травчик: важлива передісторія коміксу

Ідея зробити комікс, присвячений медичному канабісу, зародилася у Тамари рік тому. Відтоді вона почала активно досліджувати та вивчати тему, зокрема й через власну боротьбу із PCOS.

Я дуже допитлива, люблю докопуватися до суті речей та проводити глибокі дослідження, тож етап вивчення питання захоплює мене навіть більше, ніж малювання.

Містер Травчик — перший досвід ілюстраторки у створенні повноцінного коміксу. Авторка ділиться, що їй подобається відчуття новизни процесу та експериментів у малюванні.

Тож художниця не обмежується ні техніками, ні матеріалами у малюванні. Вона підбирає все так, щоб найкраще передати аудиторії ідею та мету проекту.

А мета коміксу — в легкій, подекуди жартівливій манері спонукати читачів до критичного мислення та коротко ознайомити з напрямами, в яких канабіс може бути корисний.

У тому, що вона все робить правильно, Тамара переконалася вже під час роботи над коміксом, коли зіштовхнулася з осудом та нерозумінням власної родини під час обговорення медичного канабісу.

Вона зрозуміла, що ця тема вже наскільки табуйована та всіяна шаблонними упередженнями, що навіть розумні та освічені люди можуть керуватися ними.

Саме тому цю тему варто порушувати, обговорювати, змінювати ставлення до медичного канабісу та показувати людям реальність, через яку доводиться проходити багатьом.

Адже використання цієї рослини у лікуванні допоможе тисячам людям з ПТСР, епілепсією та іншими розладами. Тож цей комікс варто показувати усім, хто стверджуватиме щось на кшталт: “Спершу конопля, потім — героїн”.

Я хочу посприяти становленню нового, свідомого підходу до цієї рослини серед суспільства незалежної та процвітаючої України, в якому не має бути місця для інтелектуального гніту та несвободи вибору способу лікування.

Люди ж, які обізнані в цьому питанні, можуть просто насолоджуватися непересічним мистецьким твором, розповідає авторка проекту.

Медичний канабіс можна вживати навіть дітям, щоб полегшити біль. Читай історію п’ятирічної Софії, для якої важлива легалізація лікувальної коноплі в Україні.

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