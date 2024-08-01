Лучше остаться дома? Когда вернется жара в Украину, и чего ждать от погоды

Летняя жара в Украине — это то явление, которое с нетерпением ждут и боятся одновременно. Ведь высокие температуры также могут повлечь за собой немало проблем, в частности в энергетике: растет потребление, а вместе с ним увеличивается количество отключений света и любимый кондиционер уже не спасает.

И не успели украинцы оправиться от недавней жары, как синоптики Укргидрометцентра предупредили, что температурный столбик снова поползет вверх. Поэтому рассказываем дальше подробнее, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

Когда наступит жара в Украине

В июле 2024 года украинцам пришлось столкнуться с аномальной жарой: температура достигала около 40 градусов тепла.

В конце месяца, когда пришла прохлада, все выдохнули с облегчением. Однако скоро жара вернется в Украину.

Как сообщает Укргидрометцентр, 2 августа в южной части и восточных областях Украины днем ​​поднимется до 28-33 градусов. А ночью упадет до 17-22 градусов.

При этом на Юге Украины ожидается повышение температуры до 35-37 градусов днем. Во всех остальных областях днем ​​будет 24-29 градусов тепла и 13-18 ночью.

В Киеве температура будет колебаться от 27-29 градусов днем ​​до 16-18 ночью.

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Синоптики считают, что осадков 2 августа ожидать не следует. Только в Закарпатье и Прикарпатье местами возможен кратковременный дождь и гроза.

На следующий день, 3 августа, более вероятно увеличение количества дождей, в частности в Одесской области. Также в этот день температура снизится до 22 градусов. Теплее может быть только на территории южных и юго-восточных областей.

4 августа можно ожидать повышения температуры, и вместе с тем — немалое количество осадков. В следующий день, 5 августа, погода будет теплой, а осадки не ожидаются.

До 4 августа будет жарко в Европе. Поэтому, если ты планируешь отдых, читай, в какие страны Европы лучше не ехать на отдых из-за жары, и чего ждать в Украине.

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