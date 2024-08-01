Краще залишитися вдома? Коли повернеться спека в Україну, і що чекати від погоди

Літня спека в Україні — це саме те явище, яке з нетерпінням очікують і бояться одночасно. Однак високі температури також можуть спричинити чимало проблем, зокрема в енергетиці: зростає споживання, а з ним збільшується кількість відключень світла й омріяний кондиціонер вже не врятує.

І не встигли українці оговтатися від нещодавньої спеки, як синоптики Укргідрометцентру попередили, що температурний стовпчик знову поповзе вверх. Тому розповідаємо далі детальніше, чого чекати від погоди найближчими днями.

Коли настане спека в Україні

У липні 2024 року українцям довелося зіткнутися з аномальною спекою: температура сягала близько 40 градусів тепла.

Наприкінці місяця всі видихнули з полегшенням від приходу прохолоди. Однак скоро спека повернеться в Україну.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 2 серпня в південній частині та східних областях України вдень підніметься до 28-33 градусів. А вночі впаде до 17-22 градусів.

При цьому на Півдні України очікується підвищення температури до 35-37 градусів вдень. У всіх інших областях вдень буде 24-29 градусів тепла й 13-18 вночі.

У Києві температура коливатиметься від 27-29 градусів вдень до 16-18 вночі.

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Синоптики вважають, що опадів 2 серпня не слід чекати. Лише на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Наступного дня, 3 серпня, більш ймовірне збільшення кількості дощів, зокрема в Одеській області. Також цього дня температура зменшиться до 22 градусів. Тепліше може бути тільки на території південних та південно-східних областей.

4 серпня можна чекати на підвищення температури та водночас чималу кількість опадів. Наступного дня, 5 серпня, погода буде теплою, а опадів не передбачається.

До 4 серпня буде спекотно також у Європі. Тому, якщо ти плануєш відпочинок, читай, у які країни Європи краще не їхати на відпочинок через спеку, і чого чекати в Україні.

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