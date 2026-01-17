Впервые за много лет: ученая объяснила причины сильных морозов и снегопадов

В Украине впервые за много лет случилась по-настоящему суровая зима: огромные сугробы снега и морозы, местами достигающие -20°C. Что стоит за этими аномалиями, почему в Европе вместо снега — наводнения?

Обо всем этом и причинах погодного хаоса в комментарии Вікна-новини рассказала сотрудница Научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования НААН Украины, ученый Наталия Зиновчук.

Зима-2026: причина морозов до -20°C

По словам Наталии Зиновчук, нынешние показатели температур существенно отличаются от тех, что мы наблюдали последние 10–15 лет. Главная причина такого резкого похолодания кроется в стратосферных процессах над полюсом.

— Связано это с тем, что произошло стратосферное потепление над Арктикой. И оно будет длиться примерно до середины января этого года. Это стратосферное потепление ослабило и устранило полярный вихрь, который обычно удерживал арктические вторжения в Европу. А сейчас этот вихрь ослаб, и поэтому такая масса холодного воздуха пошла в Европу, и она принесла такие аномальные большие снегопады вместе с дождями. Это все результат ослабления этого полярного вихря, — объясняет ученый.

Как отмечает эксперт, повышение температуры в стратосфере мгновенно сбивает циркуляцию воздушных масс, и холод, который должен был оставаться на севере, сместился на наши широты.

Почему зима холодная: как нагретый океан создает рекордные снегопады

На первый погляд, суровая зима противоречит теории глобального потепления, однако климатолог подчеркивает: нынешняя ситуация идеально вписывается в общую картину изменений. Более того, именно нагрев океанов делает зимы более снежными.

Дело в том, что воды Мирового океана продолжают нагреваться снизу. Чем больше теплой воды в Мировом океане, тем больше влаги. И, разумеется, когда влага при воздухе, при снижении температуры, сталкивается с холодной температурой, то превращается в такие аномальные снегопады, — отмечает Наталия Зиновчук.

Она добавляет, что из-за глобального потепления мы и в дальнейшем будем наблюдать неадекватность в движении стратосферных, атмосферных масс, а климатические последствия будут становиться всё более драматичными.

Снег в Украине и наводнения в Великобритании: как это связано

Интересно, что украинские морозы и масштабные наводнения в Западной Европе — это части одного глобального процесса. Эксперт опровергает мнение, что в Украине ситуация хуже, чем у соседей.

— Я бы не сказала, что в Украине больше снега и морозов, чем в Европе — нет. Если посмотреть на запад, на Западную Европу, то там тоже много и снега, и много влаги, и много похолодания. Но у них скорее влага была в виде сильных дождей — как в Великобритании, там наводнения, и в Южной Европе там тоже наводнения. Это всё взаимосвязано: просто в Украину пошло больше холода, поэтому у нас снег, а в Европе — больше влаги, — объясняет Наталия Зиновчук.

Остановка Гольфстрима: реальна ли угроза вечной зимы в Европе

Одним из самых серьезных вызовов будущего ученый называет замедление теплого течения Гольфстрим (Ольстрим). Потепление океана парадоксально может привести к катастрофическому похолоданию на континенте в долгосрочной перспективе.

Потепление мирового океана приводит к постепенной остановке Ольстрима. А если Ольстрим остановится, это означает вечную зиму в Европе. Поэтому Ольстрим замедляется, точнее, замедляется и замедляется в своем движении. Так что это тоже такой второй фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, — предостерегает эксперт.

Зима 2026 года, по мнению ученого, является сигналом того, что изменения климата только нарастают, а к списку факторов добавляется еще и растущая вулканическая активность в мире.

Прогноз на конец января: когда в Украину придет теплый воздух из Атлантики

Несмотря на глобальные тревожные тенденции, в краткосрочной перспективе украинцев ждет смена погоды. Климат остается цикличным, поэтому за похолоданием обязательно придет потепление.

Для читателей уже есть хорошая новость, для тех, кто не любит снег и морозы: где-то уже через неделю из Атлантики придет теплый воздух, и начнет таять снег, и температура немного упадет (станет выше — прим. ред.). Хотя влажность может быть высокой, — прогнозирует специалист.

Наталия Зиновчук подытоживает: нынешняя зима не стала исключением, её стоит рассматривать как серьезное предупреждение.

Климатические изменения продолжаются, они становятся всё более и более драматичными. Говорить, что холодная зима — и всё, и что больше не будет никаких проблем у нас с климатом — это не так. Факторы говорят о том, что климатические изменения нарастают и нарастают.

Нынешние снежные рекорды и сильные морозы — это лишь часть общей тенденции к дестабилизации климата в Украине. Ранее Наталия Зиновчук уже обращала внимание на то, что наша страна все быстрее переходит в фазу климатических качелей.

