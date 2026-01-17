Стиль життя

Вперше за багато років: науковиця пояснила причини сильних морозів та снігопадів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Січня 2026, 09:00 4 хв.
Зима 2026: коли буде тепло

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь