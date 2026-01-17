Вперше за багато років: науковиця пояснила причини сильних морозів та снігопадів

Україні вперше за багато років сталася по-справжньому сувора зима: величезні кучугури снігу та морози, що місцями сягають -20°C. Що стоїть за цими аномаліями, чому в Європі замість снігу — повені?

Про все це та про причини погодного хаосу у коментарі Вікна-новини розповіла співробітниця Науково-дослідного інституту агроекології та природокористування НААН України, науковиця Наталія Зіновчук.

Зима-2026: причина морозів до -20°C

За словами Наталії Зіновчук, нинішні показники температур суттєво відрізняються від тих, що ми спостерігали останні 10–15 років. Головна причина такого різкого похолодання криється у стратосферних процесах над полюсом.

— Це зумовлено стратосферним потеплінням над Арктикою, яке послабило полярний вихор. Зазвичай він не випускає арктичний холод на південь, але зараз цей вихор став нестабільним. Як наслідок — арктичне повітря прорвалося в Європу, спричинивши аномальні снігопади разом з дощами. Цей процес триватиме приблизно до середини січня, — пояснює науковець.

Як зазначає експерт, підвищення температури у стратосфері миттєво збиває циркуляцію повітряних мас, і холод, який мав би залишатися на півночі, зрушується на наші широти.

Чому зима холодна: як нагрітий океан створює рекордні снігопади

На перший погляд, сувора зима суперечить теорії глобального потепління, проте кліматолог наголошує: нинішня ситуація ідеально вписується в загальну картину змін. Ба більше, саме нагрівання океанів робить зими більш сніжними.

Справа в тому, що води Світового океану продовжують нагріватися знизу. Що більше в океані теплої води, то більше в повітрі вологи. І цілком природно, що при зниженні температури та зіткненні з холодним фронтом ця волога перетворюється на аномальні снігопад, — зазначає Наталія Зіновчук.

Вона додає, що через глобальне потепління ми й надалі спостерігатимемо неадекватність у руху стратосферних, атмосферних мас, а кліматичні наслідки ставатимуть дедалі драматичнішими.

Сніг в Україні та повені у Великобританії: як це пов’язано

Цікаво, що українські морози та масштабні повені в Західній Європі — це частини одного глобального процесу. Експерт спростовує думку, що в Україні ситуація гірша, ніж у сусідів.

Не можна сказати, що в Україні ситуація гірша, ніж у сусідів. І в нас, і в Західній Європі фіксують аномальну кількість вологи. Просто в Україну зайшло більше холоду, що дало рекордні снігопади, а Велику Британію та південь Європи через дещо вищу температуру затоплює дощами. Це єдиний глобальний процес, — констатує експертка.

Зупинка Гольфстрім: чи реальною є загроза вічної зими в Європі

Одним із найсерйозніших викликів майбутнього науковець називає сповільнення теплої течії Гольфстрім (Ольстрим). Потепління океану парадоксально може призвести до катастрофічного похолодання на континенті в довгостроковій перспективі.

Потепління Світового океану призводить до поступового уповільнення Гольфстріму. Якщо ця течія зупиниться, на Європу чекає вічна зима. Наразі ми бачимо, що рух Гольфстріму дедалі більше гальмується, і цей критичний фактор у жодному разі не можна ігнорувати, — застерігає експертка.

Зима 2026 року, на думку науковця, є сигналом того, що зміни клімату лише нарощуються, а до списку чинників додається ще й зростаюча вулканічна активність у світі.

Прогноз на кінець січня: коли в Україну прийде тепле повітря з Атлантики

Попри глобальні тривожні тенденції, у короткостроковій перспективі на українців чекає зміна погоди. Клімат залишається циклічним, тож за похолоданням обов’язково прийде потепління.

Для читачів вже є добра новина, які не люблять сніг і морози, що десь уже через тиждень з Атлантики прийде тепле повітря, і почнуть танути сніг, і температура трохи впаде. Хоча вологість може бути високою, — прогнозує фахівець.

Наталія Зіновчук підсумовує: нинішня зима не стала винятком, її варто розглядати як серйозне попередження.

Зміни клімату не зупиняються, вони стають дедалі радикальнішими. Ця зима — не фінал кліматичних труднощів, а лише черговий сигнал. Усі показники підтверджують: зміни наростають, і їх інтенсивність лише посилюватиметься

Фото в матеріалі: редакторки сайту Юлії Хоменко.

Нинішні снігові рекорди та сильні морози — це лише частина загальної тенденції до дестабілізації клімату в Україні. Раніше Наталія Зіновчук вже звертала увагу на те, що наша країна дедалі швидше переходить у фазу кліматичних гойдалок.

