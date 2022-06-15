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Действительно ли ты листал Основной закон Украины? Пройди тест на знание Конституции

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 июня 2022, 20:30
Тест про Конституцію України
Фото: Unsplash, Pexels

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