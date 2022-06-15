Действительно ли ты листал Основной закон Украины? Пройди тест на знание Конституции

Конституция – это основной закон каждой страны, предусматривающий права и свободы человека, а также обязательства государства перед народом.

Украина отмечает День Конституции 28 июня. Наш Основной закон считается одним из самых демократичных в мире.

В тоненькой с виду книжечке прописаны все права каждого гражданина Украины. Основной закон должны знать все без исключения. Однако большинство украинцев за свою жизнь могли даже не открывать Конституции и до сих пор не знают о некоторых своих правах.

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А еще кажется, что нашу Конституцию не уважает один сосед. Ведь в одном из основных положений сказано, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. А также унитарным, территория которого целостна и неприкосновенна. Нельзя насильно лишать нас наших же территорий.

Также, согласно Конституции, за нашей страной закреплен принцип народовластия.

А каждый украинец может подробно изучить свои права в разделе Права, свободы и обязанности человека и гражданина. В этом разделе закреплен широкий спектр прав, охватывающий все без исключения права и свободы, которые демократическим мировым сообществом принято считать соответствующими гуманистическими стандартами в сфере общественной и государственной жизни.

Мы хотим узнать, что тебе известно об Основном законе Украины.

Сегодня Россия показала всем, что не уважает нашу Конституцию и суверенность. Однако так было и задолго до сегодняшних событий. Раньше мы рассказывали о преступлениях советской власти против Украины. Там предлагаем проверить, что о них ты знаешь.

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