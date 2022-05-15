Пять жестоких преступлений советской власти против Украины. Проверь, что ты о них знаешь

Несмотря на всю пропаганду и навязывание “дружбы” между народами России и Украины, дружеских отношений никогда не было. Россия во все времена существования пыталась уничтожить Украину: забрать земли, убить людей, уничтожить язык и культуру.

Даже во времена Советского Союза, когда мы были одной страной. Сегодня Вікна расскажут о пяти жестоких преступлениях советской власти по отношению к Украине. Также узнаем, слышал(-а) ли ты о них.

Закон “о пяти колосках”

“Братский народ”, как говорят россияне, всегда пытался уничтожить украинцев. Украина была кормилицей Советского Союза, и ее зерна хватало на всех. Однако Сталин и его режим решили устроить Украине искусственный голод, что повлекло за собой Голодомор.

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7 августа 1932 года Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР принял закон об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и об укреплении общественной (социалистической) собственности, в соответствии с которым хищение колхозного имущества каралось лишением свободы на срок более 10 лет или расстрелом.

Этот законодательный акт в народе снискал печальную славу закона “о пяти колосках”.

Ведь особенно строгим было отношение к куркулям, причастным к хищению колхозного имущества, а трудящихся единоличников и колхозников за аналогичное преступление рекомендовалось наказывать десятилетним заключением.

Даже горсть зерна, принесенная домой, чтобы накормить голодную семью, была достаточным основанием для применения закона, поэтому в просторечии закон получил название “закона о пяти колосьях”.

Расстрелянное возрождение

Россия всегда пыталась лишить нас языка и культуры, сделать так, чтобы мы забыли свои корни и историю. От репрессий советской власти страдали сотни украинских культурных и политических деятелей: запрещали язык, кино и даже картины украинцев. А тех, кто не поддавался советскому гнету, просто убивали.

Именно так возникло украинское Расстрелянное возрождение или, как его еще называют, красный ренессанс.

Этот термин используют для определения репрессивной политики советской власти в отношении украинской интеллектуальной элиты 1920-1930 гг.

А кульминацией действий советского репрессивного режима стали массовые расстрелы “контрреволюционеров” 3 ноября 1937 года.

В списке “украинских буржуазных националистов”, расстрелянных 3 ноября, были Лесь Курбас, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Подмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороный, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и другие.

Расстрел узников 1941 года

Советский карательный орган НКВД всегда славился своей жестокостью. Его опасался каждый житель СССР. Даже во время наступления немецких войск на Украину работники НКВД не щадили украинцев.

Во время отступления из западной Украины они убивали всех заключенных без разбора, даже случайно задержанных. Казалось бы, заключенных можно использовать для защиты СССР, но “братский народ” избрал привычную жестокость.

Тогда часто находили замученных жертв. Самый большой массовый случай был зафиксирован во Львове.

Подрыв Днепрогэс

Большое количество жертв среди украинского мирного населения принесла тактика “выжженной земли”. Ее советская власть использовала для защиты во время наступления немецких войск.

Эта тактика заключалась в уничтожении всей инфраструктуры без мысли о судьбе населения, которое не могло эвакуироваться с прелагающих территорий.

Одним из самых жестоких проявлений этой тактики стало заминирование дамбы Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье.

Однако советское руководство, как всегда, солгало о количестве потерь.

Черносвитники

Кажется, что россияне не умели сражаться ни тогда, ни сейчас. Их главным оружием является пушечное мясо — неопытные солдаты жертвуют жизнями, чтобы отвлечь и истощить противника.

Так в 1943 году появились черносвитники или черноподжачиники.

Когда советские войска заходили в очередной освобожденный от нацистов украинский населенный пункт, за ними туда прибывал полевой военкомат. Он производил полную мобилизацию всех мужчин, которые могли держать оружие в руках.

После этого их почти сразу бросали в атаку на немецкие позиции, не успевая выдать военную одежду. Оружие тоже не давали, ведь военные должны были получить его в бою. В 1943 году самое большое количество черносвитников погибло при штурме Киева.

Россия всегда сознательно путала понятия и манипулировала ими. Во время Второй мировой войны советские власти называли немецких нацистов фашистами, поскольку пыталась ввести национальный социализм и не хотели ассоциировать себя с неугодным “нацизмом”.

Раньше мы рассказывали, чем отличается национализм и нацизм, и как Россия этим манипулирует.