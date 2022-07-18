Три оттенка депрессии: пройди тест и узнай больше о своем внутреннем состоянии

Война пошатнула психическое здоровье многих украинцев. Читая новости, люди сразу теряют настроение, силы и желание хоть что-нибудь делать. Апатия и постоянные эмоциональные качели могут привести к более серьезным состояниям, например, депрессии.
Не игнорируй свое внутреннее состояние, сделай первый шаг к решению проблемы — пройди тест по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory). Ее в 1961 году создал вместе с коллегами американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета Аарон Темкин Бек. Тест состоит из 21 пунктов.
Однако следует помнить, что тест не ставит точных диагнозов, а лишь показывает необходимость обращения к врачу.
Получить психологическую травму можно не только при непосредственном участии в экстремальных событиях, но даже от просмотра страшных фото и видео. Читай все про синдром свидетеля: почему появляется, признаки и как побороть.