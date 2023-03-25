Императоры или активисты? К каким историческим деятелям украинцы относятся положительно, а к кому негативно

Достичь единодушия бывает достаточно сложно, особенно в разнообразном обществе. Но в дискуссиях часто рождается истина.

Правда, на этот раз спорить никому не пришлось, поскольку опрос Киевского международного института социологии под названием Историческая память показал, что украинцы в своем отношении к историческим фигурам стали более слаженными.

Так, например, 90% украинцев имеют положительное или скорее положительное мнение о Михаиле Грушевском.

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Также результаты показывают, что лучше всего украинцы относятся к фигурам Данила Галицкого, Ярослава Мудрого, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и Степана Бандеры. Эти исторические личности набрали большинство положительных отзывов.

А вот особенно негативное отношение у украинцев предсказуемо к оккупантам — лидерам СССР и Российской империи. Больше всего таких отзывов звучало в сторону Иосифа Сталина. 90% украинцев имеют к нему негативное отношение.

Также наши граждане выразили антипатию к фигурам Владимира Ленина — 86%, Екатерины II — 80%, Петра I — 71%.

Как проводился опрос

Киевский международный институт социологии провел опрос методом телефонного интервью среди 2004 года жителей Украины. Номера мобильных телефонов выбирались случайно.

Все результаты соответствуют половозрастной структуре постоянного населения Украины в соответствии с данными Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2022 года. Погрешность не превышает 2,2%.

Год полномасштабной войны в Украине сменил всех. Много разных перемен произошло и внутри нашего государства, и в настроениях людей. Читай, как поменялись украинцы за год полномасштабной войны.

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