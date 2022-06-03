Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июня

Теперь не украинцы ездят в Польшу на клубнику, а оккупанты в украинском Херсоне нанимаются ее собирать. Об этом сообщает ОК Юг. Конечно, ведь российские военные думают, что лучше ягоду собирать, чем быть удобрением для нее. Но ВСУ выгонят каждого захватчика из нашей земли. Поэтому на территории Украины продолжаются активные бои и нужно знать безопасные направления движения.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 3 июня 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны. Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносил авиационных ударов вблизи Нового.

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В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

Российские военные продолжают обстреливать украинские города. Ранее мы рассказывали о мощном ракетном ударе по Львовской области 2 июня.