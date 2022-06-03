Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2022, 06:00
карта бойових дій 3 червня

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