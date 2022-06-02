Потужний ракетний удар по Львівській області: що відомо про вибухи у Стрийському районі та скільки поранених

Учора, 1 червня, приблизно о 22:50 пролунали вибухи у Стрийському районі Львівської області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.
Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури.
На цей момент відомо, що поранені п’ятеро людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема, — пише Козицький.
На цей момент відомо, що поранені п’ятеро людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема, — пише Козицький.
Пізніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ворожі ракети вдарили по залізничному тунелю на Львівщині.
– Російські покидьки вдарили крилатими ракетами по Бескидському залізничному тунелю, що проходить через Карпати у Львівській області. Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників, – повідомив він.
Через обстріл Укрзалізниця вже повідомила про затримку низки поїздів:
2 червня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
Потяг № 829/830 Львів — Ужгород — Львів сьогодні не курсуватиме.
Як повідомляє Укрзалізниця, ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, а наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками, — зазначається у їхньому Telegram-каналі.
Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками, — зазначається у їхньому Telegram-каналі.
Останні кілька днів росіяни нещадно гатять артилерією по півдню країни. Голова ОВА Віталій Кім розповів, яка ситуація в Миколаївській області та чому людей просять покидати домівки.