Потужний ракетний удар по Львівській області: що відомо про вибухи у Стрийському районі та скільки поранених

Учора, 1 червня, приблизно о 22:50 пролунали вибухи у Стрийському районі Львівської області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури.

На цей момент відомо, що поранені п’ятеро людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема, — пише Козицький.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ворожі ракети вдарили по залізничному тунелю на Львівщині.

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– Російські покидьки вдарили крилатими ракетами по Бескидському залізничному тунелю, що проходить через Карпати у Львівській області. Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників, – повідомив він.

Через обстріл Укрзалізниця вже повідомила про затримку низки поїздів:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

2 червня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Потяг № 829/830 Львів — Ужгород — Львів сьогодні не курсуватиме.

Як повідомляє Укрзалізниця, ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, а наслідки пошкоджень ліквідовуються.

Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками, — зазначається у їхньому Telegram-каналі.

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