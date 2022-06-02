Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 червня

У той час як українці обрали курс у європейське майбутнє та розвиток цифрової держави, російські окупанти лише мовчки погоджувались з власним шляхом самознищення. Щож, не будемо їм заважати. Лише підштовхнемо їх у бік кордону, подалі від себе.

А мирному населенню варто не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 2 червня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ.

З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне.

Окупанти вели наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про жорстокі обстріли Миколаївщини на День захисту прав дітей.