Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 июня

В то время как украинцы выбрали курс в европейское будущее и развитие цифрового государства, российские оккупанты только молча соглашались с собственным путем самоуничтожения. Что ж, не будем им мешать. Только подтолкнем их в сторону границы, подальше от себя.

А мирному населению стоит не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июня

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 2 июня 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск.

С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг производит огневое поражение позиций Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное.

Оккупанты вели наступление в направлении Довгенького и Дибровного, понесли потери и отошли.

На Донецком направлении противник наносил авиационных ударов силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополья и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о жестоких обстрелах Николаевской области в День защиты прав детей.