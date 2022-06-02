Мощный ракетный удар по Львовской области: что известно о взрывах в Стрыйском районе и сколько раненых

Вчера, 1 июня, в период с 22:45 по 22:55 прогремели взрывы в Стрыйском и Самборском районах Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Россияне выпустили четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по объектам железнодорожной инфраструктуры.

На данный момент известно, что ранены пять человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет, — пишет Козицкий.

По его словам, сообщение железной дороги существенно повреждено, но специалисты с ночи работают над возобновлением движения поездов.

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Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что вражеские ракеты ударили по железнодорожному тоннелю во Львовской области.

— Русские ублюдки ударили крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному тоннелю, проходящему через Карпаты во Львовской области.

Цель — попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников, — сообщил он.

Из-за обстрела Укрзалізниця уже сообщила о задержке ряда поездов:

№ 6 Ивано-Франковск — Запорожье

№ 18 Львов — Харьков

№ 37 Ужгород — Одесса

№ 13 Киев — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харьков

№ 96 Рахов — Киев

№ 95 Киев — Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск — Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса — Ужгород

№ 25 Рахов — Одесса

№ 29 Киев — Ужгород

2 июня к станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов — Лавочное

№ 6187 Львов — Мукачево

№ 6189 Львов — Лавочное Чоп (в обратном направлении — к ст. Лавочное)

Поезд №829/830 Львов — Ужгород — Львов сегодня не будет курсировать.

Как сообщает Укрзалізниця, ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, а последствия повреждений ликвидируются.

Железная дорога с партнерами уже организует бесплатное горячее питание по крупным станциям для пассажиров поездов с наибольшими задержками, — отмечается в их Telegram-канале.

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