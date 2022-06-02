Украина

Мощный ракетный удар по Львовской области: что известно о взрывах в Стрыйском районе и сколько раненых

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июня 2022, 08:46
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