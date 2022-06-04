Люди

Единственный день отпуска с фронта использовал, чтобы сделать предложение! Романтический поступок военнослужащего

Людмила Цымбалюк 04 июня 2022, 09:00

Больше видео
100 днів війни
100 дней войны и победы украинцев: какими героическими поступками отличились удивительные люди Украины
0:05:51
Роман Яремчук
Мотивация украинцев зашкаливает: Роман Яремчук об атмосфере в команде во время войны
0:02:57
Притула
Притула и Скичко заработали для ВСУ почти 7 млн грн — двойная победа сборной Украины
0:02:40
Катерина Герман постраждала від ракетного удару по Донеччині
После ракетного удара осталась без руки, ноги и нерожденного ребенка. История Екатерины из Донецкой области
Смотреть больше

Последние видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:16
Як військовослужбовець використав єдиний день відпустки з фронту, щоб освідчитися у коханні
Единственный день отпуска с фронта использовал, чтобы сделать предложение! Романтический поступок военнослужащего
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 июня
0:05:40
Як Київщина відвойовувала свою свободу
Убийства, изнасилования и мародерства – как Киевская область отвоевывала свою свободу
0:03:25
Відлуння руйнації на Київщині
Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине
0:02:48
Запоріжжя
Готовы отдавать остатки даром: как на самом деле работают аграрии на Запорожье
0:08:01
Облікова ставка зросла до 25%: чому так сталося
Учетная ставка Нацбанка выросла до 25%: объясняем, что это такое и почему было принято такое решение
0:06:21
HIMARS
HIMARS уже направляется в Украину — какое оружие вошло в новый пакет военной помощи от США
100 днів війни
100 дней войны и победы украинцев: какими героическими поступками отличились удивительные люди Украины
0:05:51
Роман Яремчук
Мотивация украинцев зашкаливает: Роман Яремчук об атмосфере в команде во время войны
Больше видео
Війна в Україні 17 травня
Читать дальше
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 червня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 июня

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь