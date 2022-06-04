Единственный день отпуска с фронта использовал, чтобы сделать предложение! Романтический поступок военнослужащего

Единственный день отпуска с фронта он использовал для того, чтобы сделать предложение любимой. К этому событию молодой военнослужащий подошел креативно.

Для предложения руки и сердца воспользовался огромным экраном, на котором в центре его родного города транслируют фильмы о планетах.

Появление жениха на экране и признания в любви стало огромным сюрпризом для 18-летней Яны. Она знала, что ее парень сейчас на фронте и защищает страну, ведь то, что Вадима отпустили на один день, чтобы сделать предложение, держали в секрете.

Идея такого предложения, говорит нацгвардиец Вадим Ратушный, возникла спонтанно. Парень вспомнил, что в его городке есть большой экран, на котором демонстрируют туристам звезды и планеты, ведь родную Ильинку называют метеоритной столицей.

Сейчас также смотрят

Молодой человек говорит, что организовал все за один день, видео помогли снять собратья, а дальше он сам смонтировал его на телефоне.

Для того чтобы любимая Яна пришла в нужное время в нужное место, Вадим договорился с ее родными.

Молодые люди были знакомы еще с детства, а когда Яна стала совершеннолетней — решили создать семью. На этой же площади пара получила благословение на брак.

Любовь окрыляет, и люди готовы свернуть горы и высушить море ради дорогого человека. Сейчас люди смогли понять, что самые большие ценности в жизни — не материальные. Раньше мы рассказывали, как военный из Мариуполя женился на войне. Он потерял руки, но не потерял любовь, никто из украинцев ее не потерял, по крайней мере, к Родине, а значит — победа за нами!