Єдиний день відпустки з фронту використав, щоб освідчитися! Романтичний вчинок військовослужбовця

Єдиний день відпустки з фронту він використав на освідчення в коханні. До цієї події молодий військовослужбовець підійшов креативно.

Для пропозиції руки й серця скористався величезним екраном, на якому в центрі його рідного міста транслюють фільми про планети.

Поява нареченого на екрані та освідчення у кохання стало величезним сюрпризом для 18-річної Яни. Вона знала, що її хлопець нині на фронті та захищає країну, адже те, що Вадима відпустили на один день, аби зробити пропозицію, тримали в секреті.

Ідея такого зізнання, каже нацгвардієць Вадим Ратушний, виникла спонтанно. Хлопець згадав, що у його містечку є великий екран, на якому демонструють туристам зірки та планети, адже рідну Іллінку називають метеоритною столицею.

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Хлопець каже, що організували все за один день, відео допомогли зняти побратими, а далі він сам змонтував його на телефоні.

Для того щоб кохана Яна прийшла в потрібний час в потрібне місце, Вадим домовився з її рідними.

Молоді люди були знайомі ще з дитинства, а коли Яна стала повнолітньою — вирішили створити родину. На цій самій площі пара отримала благословіння на шлюб.

Кохання окриляє, й люди готові звернути гори та висушити море задля дорогої людини. Нині люди змогли зрозуміти, що найбільші цінності в житті — не матеріальні. Раніше ми розповідали, як військовий з Маріуполя одружився попри війну. Він втратив руки, але не втратив кохання, ніхто з українців його не втратив, принаймні до Батьківщини, а значить — перемога за нами!