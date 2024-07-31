Пошлина на энергетическое оборудование отменена: стоит ли сейчас вкладываться в приобретение солнечных панелей

С подготовкой к зиме и вероятным отключениям электроэнергии, оборудование для солнечных электростанций исчезает как роса на солнце. Продавцы перебирают покупателями.

Так, например, если поставщику заплатить за солнечные панели и оборудование к ним сегодня, то привезут их в начале осени.

С мая с массовыми отключениями электроэнергии украинцы стали в четыре раза больше покупать солнечные электростанции для домашних нужд. Спрос вырос так быстро, что менее чем за месяц панелей и оборудования к ним на складах просто не осталось.

Так случилось, объясняют поставщики, потому что новых партий не заказывали. Ведь на складах лежало еще то, что было завезено в первую зиму энергетического террора россиян.

Оно лежало на складах всех дистрибьюторов, все смотрели на товар и не знали, куда его девать весь 2023 год. В минус продавали даже в начале 2024 года, — говорит председатель комитета домашних солнечных электростанций Ассоциации солнечной энергетики Украины Сергей Ручко.

А как только желающих купить солнечные электростанции набежала очередь, то и цена вскочила по сравнению с ценами, которые были еще зимой. Половину солнечных электростанций сейчас в стране покупает бизнес по экономии киловатт. Вторая половина — хозяева домов, чтобы не зависеть от обесточенной сети.

Как говорит технический директор компании поставщика и строителя солнечных электростанций Александр Ковпак, стоимость такой системы с модулями со всем стартует от пяти тысяч долларов до семи с половиной. Почти втрое дешевле покупают такие же солнечные панели европейцы.

Побороть дефицита комплектующих для солнечных электростанций имеет новый закон. Народные депутаты проголосовали, президент подписал. Теперь поставщики завозить в страну оборудование для ветрового и солнечного поколения будут без пошлины. А вот за торговлю внутри государства налог платить по-прежнему будут.

Отмена пошлины на оборудование зеленого поколения, предусматривают законодатели, должно сработать так же как с генераторами в 2022 году. Ведь не нужно было платить ввозную пошлину и насыщение рынка этими генераторами должно обеспечить удержание цены. Больше товара на рынке внутри страны и стабильной цены, говорит Сергей Ручко, стоит ожидать разве что начало зимы.

Однако эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк советует сэкономить деньги до весны и тогда покупать солнечные панели и все нужное к ним. Мужчина объясняет, что если ставить панели в сентябре, это не будет выгодно, ведь с октября их эффективность упадет. Потому лучше вкладывать сейчас в аккумуляторную систему с инвертором, чем в солнечные панели.

Однако некоторые украинцы до сих пор сомневаются, действительно ли в нашей энергосистеме дефицит. Тоже есть много вопросов? Тогда читай, продает ли Украина электроэнергию и какая ситуация сейчас в энергосистеме.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.