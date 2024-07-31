Lifestyle

Мито на енергетичне обладнання скасоване. Чи варто нині вкладатись у придбання сонячних панелей

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 31 Липня 2024, 07:00

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