Мито на енергетичне обладнання скасоване. Чи варто нині вкладатись у придбання сонячних панелей

З підготовкою до зими і ймовірних відключень електроенергії, обладнання для сонячних електростанцій зникає як роса на сонці. Продавці перебирають покупцями.

Якщо постачальнику заплатити за сонячні панелі та обладнання до них сьогодні, то привезуть їх щонайшвидше на початку осені.

З травня з масовими відключеннями електроенергії українці стали учетверо більше купувати сонячних електростанцій для домашніх потреб. Попит зріс так швидко, що менш як за місяць панелей і обладнання до них на складах просто не лишилося.

Так трапилося, пояснюють постачальники, бо нових партій не замовляли. Адже на складах лежало ще те, що завезли у першу зиму енергетичного терору росіян.

Воно лежало на складах всіх дистрибюторів, усі дивилися на товар і не знали куди його подіти весь 2023 рік. У мінус продавали навіть на початку 2024 року, — каже голова комітету домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України Сергій Ручко.

А щойно охочих купити сонячні електростанції набігла черга, то й ціна скочила, у порівнянні із цінами, що були ще взимку. Половину сонячних електростанцій зараз в країні купує бізнес задля економії кіловатів. Другу половину — господарі додому, аби не залежати від знеструмлень мережі.

Вартість такої системи з модулями з усім стартує від п’яти тисяч доларів до семи з половиною. Майже втричі дешевше купують такі ж самі сонячні панелі європейці, — каже технічний директор компанії постачальника і будівника сонячних електростанцій Олександр Ковпак.

Побороти дефіцит комплектувальних для сонячних електростанцій має новий закон. Народні депутати проголосували, президент підписав. Тепер постачальники ввозити в країну обладнання для вітрової та сонячної генерації будуть без мита. А от за торгівлю в середині держави податок платити як і раніше будуть.

Скасування мита на обладнання зеленої генерації, передбачають законодавці, має спрацювати так само як з генераторами у 2022 році. Адже не потрібно було платити ввізне мито і насичення ринку цими генераторами має забезпечити втримання ціни. Більше товару на ринку всередині країни та стабілізацію цін, каже Сергій Ручко, варто очікувати хіба на початок зими.

Проте експерт з енергоефективності Святослав Павлюк радить заощадити гроші до весни й вже тоді купувати сонячні панелі та все потрібне до них. Павлюк пояснює, що якщо ставити панелі у вересні, то це не буде вигідно, адже з жовтня їхня ефективність впаде. Тому краще інвестувати зараз в акумуляторну систему з інвертором, ніж у сонячні панелі.

Однак деякі українці й досі сумніваються, чи дійсно в нашій енергосистемі дефіцит. Теж маєш чимало питань? Тоді читай, чи продає Україна електроенергію та яка ситуація в енергосистемі зараз.

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