Из заброшенного детсада сделали “конфетку”: как неравнодушные черкасщане принимают переселенцев

Заброшенные детсады в Черкассах обустраивают под жилье для переселенцев. Один из таких уже принял первых жителей. Здание было пригодным для проживания, но загроможденным.

В детском саду, который стоял заброшенным, неравнодушные черкасщане собрались для помощи переселенцам. Волонтеры объявили в соцсетях толоку и через несколько дней навели порядок не только внутри помещения, но и снаружи.

К восстановлению заброшенного садика присоединились и несколько общественных организаций, которые бесплатно помогают обустроить новое жилье для эвакуированных.

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На полгода мы заключили договор с владельцами (садика — ред.) на бесплатное пользование этим пространством, — рассказал волонтер ОО Черкасский институт города Иван Подолян.

Сюда переехал дом семейного типа из Запорожской области. Елена с мужем опекают 15 детей. Они держались дома до последнего. Но в марте враг ударил по запорожскому аэропорту, поэтому семья вынуждена была выехать в безопасный регион.

Нам здесь все нравится, потому что это огромная площадь. Нас здесь будет 20 детей, можете себе представить, что нам здесь будет очень удобно и уютно, — рассказывает Елена.

Между тем, волонтеры ищут соседей этой семье, ведь садик может вместить вдвое больше людей, которых российские военные лишили жилья.

В западных областях Украины до сих пор дефицит жилья, свободных квартир почти не найти. Сложно и дороже снять жилье и в центральных областях, активно принимающих переселенцев. Смотри, какая ситуация на рынке недвижимости в Украине во время войны.