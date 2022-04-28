Дефицит жилья для переселенцев в Украине: ситуация в регионах в апреле

Война в Украине привела к неравномерному распределению рынка недвижимости: в некоторых областях он почти остановился, а в других наоборот — в разы оживился.

В западных областях Украины все еще дефицит жилья, свободных квартир почти не найти. А на появляющиеся предложения цены и дальше кусаются. Обустройство производственных или офисных площадей под жилье стало уже обычной практикой в ​​Ивано-Франковске.

По данным сайтов по поиску жилья, с начала войны количество запросов только здесь выросло в семь раз. Поэтому и подскочила цена. В настоящее время квартиры в городе дороже на треть, чем в феврале.

Впрочем, мгновенно разбирают квартиры с хорошим ремонтом в среднем бюджете. Очень сложно арендовать жилье с животными.

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Во Львове ситуация похожая: цены на жилье бьют рекорды, а свободных квартир почти нет. Поэтому львовяне уже сдают свои дома, а сами выезжают за границу. Между тем, переселенцы продолжают приезжать в город. Сейчас здесь приютили уже более 200 тысяч человек.

Сложно и дороже снять жилье и в центральных областях, активно принимающих переселенцев. В Киеве же все наоборот: квартир свободных много, а вот спроса среди арендаторов пока нет.

В столице в апреле рынок недвижимости начал понемногу оживать. Многие выехали, поэтому жилье освободилось. Переселенцев здесь мало — всего 26 тысяч, поэтому спрос на квартиры небольшой.

Домой возвращаются преимущественно киевляне, у которых есть собственное жилье. Поэтому в Киеве цены упали. Но уже летом риелторы прогнозируют рост цен на четверть, если ситуация в стране будет более или менее стабильной.

Если ты тоже эвакуировался, но не знаешь, где жить, тебе пригодятся сервисы для поиска жилья во время войны.